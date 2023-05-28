İzmir Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:03

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:03

İzmir'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS İZMİR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

İzmir'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 99.9'u açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA İZMİR'DE NE KADAR OY ALDI?

İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 67.11 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA İZMİR'DE NE KADAR OY ALDI?

İzmir'de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 32.89 oy aldı.

14 MAYIS İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İZMİR'DE NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde İzmir'de 31.48 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İZMİR'DE NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde İzmir'de 63.31 oy aldı.

SİNAN OĞAN İZMİR'DE NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, 14 Mayıs seçimlerinde İzmir'de 4.76 oy aldı.