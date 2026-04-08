İzmir’de ‘Meslek Fabrikası’ direnişi sürüyor… Cemil Tugay’dan sert çıkış: ‘Sizin gibi zalimlerden korkmuyorum, o binaya gireceğim!’

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde olmasına karşın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından el konularak tahliye edilmek istenen Meslek Fabrikası'nda direniş devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın öncülüğünde bölgede başlayan nöbet gece saatlerinde de sürdü. İlçe belediye başkanları, CHP örgütleri ve yurttaşlar Tugay'a destek vermek için bölgedeydi. Nöbet sırasında zaman zaman şarkılar söylendi.

Gece saatlerinde burada açıklama yapan Tugay, "Bir taraftan hukuk yolunda, mahkeme yoluyla tekrar bu sürecin durması ve olması gereken hâle dönmesi için mücadele ediyoruz ama diğer taraftan da hem İzmir için ama aslında aynı zamanda Türkiye’de, başka yerlerde de İstanbul başta olmak üzere yapılacak benzer yanlış uygulamaların tekrar edilmemesi için de bir farkındalık sağlamaya çalışıyoruz" dedi. Tugay, "Bunun bir şekilde mutlaka bir sonuç vereceğine inanıyoruz. Yoksa sabahlara kadar burada beklemeyiz. Ve gün boyunca yani on binlerce insan buraya geldi gitti ve belki yüz bini bulmuştur. O kadar çok ilgi vardı" ifadelerini kullandı.

Nöbet dün sabah saatlerinde de sürdü. Direnişe destek veren sokak sanatçıları kostümleriyle alandaydı. Sanatçılar, "Google Maps’e bakın, burası halkın”, “Bug var halk izin vermiyor”, “Hile kodu yok” yazılı dövizler taşırken “İzmir için, sanat için” yazılı pankart açtı. Sanatçılar adına ortak açıklamayı yapan Oyun Hamuru Tiyatrosu Kurucusu Burak Özbaykuş, "Halka doğrudan hizmet veren bu kadar kıymetli bir binanın kapılarının halka kapatılmasını anlamamız mümkün değil. İzmir halkı üzerinde yaratılan bu mağduriyetin ivedilikle giderilip Meslek Fabrikası'nın yeniden halkın hizmetine açılmasıdır. Biz İzmirli Sanatçılar olarak da bu süreç boyunca sadece bugün değil, mahkemenin adil bir şekilde sonuçlanacağı güne kadar İzmir halkının yanında yer alacağız" diye konuştu.

İZMİR MESLEK FABRİKASI İÇİN AYAKTA!

Programda ilk olarak Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenlerinin bildirisi okundu. Bileşenler adına bildiriyi okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin, “Meslek fabrikası İzmir’de yıllardır başta kadınlar ve gençler olmak üzere istihdama doğrudan katkı sunmuştur. Bu merkez yalnızca bir eğitim alanı değil insanların hayatlarını kurabildiği ekonomik bağımsızlık kazandığı ve toplumsal hayata katılabildiği bir alan, örnek bir sosyal belediyecilik örneğidir. Bu el koyma kamu yararı için faaliyet yürüten bir kamu kurumuna, yine bir kamu kurumu eliyle yapılmıştır” dedi.

GÜMÜŞTEKİN: MESLEK FABRİKASI BİZİMDİR

Gümüştekin, şu ifadeleri kullandı:

“Bu tesadüf değildir, bu kamusal alanı rotadan kaldırmanın bir sonucudur. Halkın ortak değerlerine doğruda mücadeledir. VGM’ye devredilmiş polis barikatları ve TOMA’larla abluka altına alınmıştır. Tıpkı halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarına olduğu gibi meslek fabrikasına da bir şafak operasyonuyla el konmuştur. Bu yöntem hukuki değil siyasi bir baskının örneğidir. Bu açık bir hukuksuzluktur. Bu müdahale siyasi iktidarın kamu gücünü kendisi için kullanmasının örneklerindendir. Bu doğrudan halkın iradesine yönelmiş bir saldırıdır. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Belediye başkanları, gazeteciler, sanatçılar, sendikacılar hedef haline getirilirken Meslek Fabrikası da bu politikanın bir parçasıdır. Bizler halkın ortak birikimlerine el konmasına karşı olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz. Bizler biliyoruz ki ateşin en çok yakıp kavurduğu an yeniden doğuşun başladığı andır. O ateş bugün İzmir’de yanıyor. Çünkü bizler bu ülkenin umuduyuz. Tutuklanan belediye başkanları, susturulmak istenen basın emekçileri, akademisyenler bizimdir. Meslek Fabrikası da bizimdir. Bu fabrika bizim kalacak.”

KURSİYERLERDEN ORTAK ÇAĞRI: MESLEK FABRİKASI KAPANMASIN

Bildiri okunması sonrasında Meslek Fabrikası mezunları duygularını paylaştı. İlk olarak söz alan Rafet eski, “Bu meslek fabrikasının kapanmamasını istiyoruz. Kapanırsa çoluğumuz çocuğumuz aç kalır” dedi. Barista kursu alan Ece İdiman ise “Benim için özel bir yere sahip çünkü bir sere kontenjan bulamadım. Profesyonel bir eğitim anlayışı var. Tepeden tırnağa sizi mesleğinize hazırlıyorlar. Bununla ilgili sizin yerlere yerleşmenizi sağlıyorlar. Halka sağlanmış böyle kıymetli bir yerin alınmasını asla istemiyoruz” diye konuştu. Meslek Fabrikası’nda tekstil kursu alan Milena Yurash da “Biz uzak yerden geldik ve bize sahip çıktı bize çok yardımcı oldular. Sayın yetkililer, değerli katılımcılar. Meslek fabrikasından mezun olan öğrencilerden biriyim ben. Burası sayesinde hayalimdeki mesleğe sahip oldum. Burası mesleği olmayan bir anne bir eş için önemli bir eğitim yeri. Burada sadece eğitim verilmiyor, özgüven kazandırılıyor, dayanışma güçleniyor, kadınları potansiyeli ortaya çıkıyor” dedi.

Öte yandan fabrikada kuaförlük eğitimi alan Sevinç Demir Tokcan, “Meslek Fabrikasından güzellik ve bakım hizmetlerinden birçok kurs aldım. Ustalığı tamamladım, kuaför salonlarında güzellik merkezlerinde çalışarak evime katkıda bulundum. Şimdi kendi dükkânımı açtım iki sene oldu. Meslek fabrikası herkese istihdam oluyor. Orada sadece kurs bile almak insana özgüven getiriyor. Meslek Fabrikası kapanmasın” diye konuştu. Ön muhasebe kursiyeri Esra Yeke, “Ben eşinden boşanmış bir vatandaşım. Benimle birlikte birçok arkadaşım benim gibi buralardan kurs alıp ayakları üstünde durmayı sağlıyor. Buranın bize geri verilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

ÇAĞATAY GÜÇ: BU MİLLET BIKTI SİZDEN

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç miting alanında yaptığı konuşmasında iktidarı eleştirerek seçim çağrısı yaptı. İzmir’in boyun eğmeyecek bir şehir olduğunu belirten Güç, şunları kaydetti:

“Burası sadece bir bina değil. Burası işsiz gencin umudu, eve ekmek getiren annenin yolu. Hayatını yeniden kurmak isteyenlerin yolu. Burada halkın emeğine, geleceğine çöktüler. Meslek Fabrikası İzmir halkınındır. Bu mesele sadece İzmir’in değil Türkiye’nin meselesi. Bugün burada yaşanan adaletin askıya alınması, halkın iradesinin hiçe sayılmasıdır. Mahkeme süreci beklemeden, hukuki süreç beklemeden, alel acele el koyma girişimiyle karşı karşıyayız. Bu nasıl bir devlet aklıdır? Devlet dediğin hukuka uyar, adaletle hareket eder. Bu millet hukuksuzluğa boyun eğmeyecek. Mülkiyet hakkı anayasal bir haktır. Bu hakkın idari işlemlerle tartışılır hale getirilmesi hepimizin geleceğini tehdit eder. Bugün Meslek Fabrikası yarın senin tapun. İşte biz buna karşıyız. Biz biliyoruz ki kamu gücü halka karşı değil halk için yapılır. Devlet vatandaşıyla kavga etmez.

Kıymetli İzmirliler meslek fabrikası sadece bir eğitim alanı değil gençlerin meslek öğrendiği, işsizlerin umut bulduğu bir merkezdir. Esnafa çalışan yetiştiriliyor. Sizin eğitimde yapamadığınızı yapıyoruz. Ekonomik krizin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde aklınıza gelen bu mudur. Siz ne yaptığını bilmeyen merkezi bir hükümetsiniz. Ülkeyi yönetemeyen bir iktidarsınız. Toplumu umutsuzluğa terk ettiniz. Bizim derdimiz umudunu kaybetmiş gençlerdir. Şimdi İzmir’in umuduna çöküyorlar. Unuttukları bir şey var, bu milletin iradesine dokunurlarsa ayağa kalkar. O irade bugün İzmir’de. İzmir korkuların bittiği yer, ilk kurşunun şehridir.

Memleketin hali ortada. 24 yılın sonunda dert büyüdü. Bu bir tercihtir. Cumhuriyet kazanımları, bu ülkenin geleceğini sattılar. Şimdi de halkın umut kurduğu yere el uzatıyorlar. Ama başaramazlar. İnancımızı kıramazlar. Çünkü biz sessizliğe karşı hakikatiz. İzmir halkıyla inatlaşmayın. Bu şehir boyun eğmez. Getirin sandıkları, bu millet bıktı sizden.”

MESLEK FABRİKASI DİRENİŞİNDE TUGAY KONUŞTU: BEN O BİNAYA GİRECEĞİM!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Meslek Fabrikası önünde üçüncü gününde devam eden direniş nöbetinde konuştu. Tugay, “Zalimlerden korkmuyorum” diyerek tahliyeye tepki gösterdi. CHP’li milletvekilleri ve çok sayıda İzmirlinin katıldığı mitingde, Başkan Cemil Tugay, geri adım atılmayacağı mesajı verdi. Tugay, “Ben Cemil Tugay, o binaya gireceğim!” dedi.

CEMİL TUGAY: O BİNAYA GİRECEĞİM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın konuşması esnasında Meslek Fabrikası’na Atatürk silüeti yansıtıldı. Tugay, “Ben korkmuyorum arkadaşım, siz zalimlerden korkmuyorum! İzmirlinin de korkmadığını biliyorum. Bu şehrin geri çekilmeyeceğini, yapılan yanlışları unutmayacağını gayet iyi biliyorum” dedi. Tugay, “Ben Cemil Tugay, o binaya gireceğim! Aslan gibi hukukçu arkadaşlarımız mücadele edecek ve davaları kazanacağız” ifadelerini kullandı.

TUGAY: SUSARSANIZ HER ŞEY NORMALLEŞİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Meslek Fabrikası’nın normal görünmemesi sıradanlaşmaması ve yarın öbür gün daha kötülerinin yapılmaması için bir araya geldik. Bazı anlar vardır. O anlarda susarsanız her şey yavaş yavaş normalleşir. Sonra bunların sürekli tekrar ettiği hayat normalleşir. En sonunda ne normalleşir biliyor musunuz? Kötülük normalleşir. Biz buna rıza göstermediğimiz için buradayız. Kötülük normalleştiğinde hepimiz için adım adım hayat cehenneme dönmeye başlamıştır” şeklinde konuştu.

‘AZİZ BAŞKAN DGM’NİN İZİNİ TEMİZLEDİ’

Tugay, “DGM gibi kötü bir izi olan bu binayı, İzmir’in hafızasında kötü bir yeri alan bu binayı harap halde alıp ondan sonra 2007 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi restore ediyor. Buraya İzmir halkına ayrılmış olan paydan harcanıyor” dedi. Tugay, binlerce kişinin burada eğitim aldığını vurgulayarak, “Aziz Başkan, DGM’nin izini temizledi” dedi.

Süreci yeniden anlatan Tugay, “Biz ne yaptıysak durmadılar. Bize binayı boşaltmamızı söylediler. Biz dava açtık binaların yapımına vakıf emeği olmadığını söyledik. Tahliye günü 700 civarında polis gelmiş. Tahliye edilirken henüz karar yoktu, gösterin dedik gösteremediler. Görev emrinizi sunun dedik onu da sunamadılar. İşlem var ama gerekçe yok müdahale var ama açıklama yok karar var ama dayanak yok. Bunun doğru olmadığını söyledik. Meslek Fabrikası’nda görevli olmayan dışarıdan getirilmiş özel güvenlik görevlileri hukuksuzca idareyi çiğneyerek içeriye girdi. Sonra bu kişiler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası olan kamulaştırma belgesinin pankartını indirdiler. Siz o pankartı indirdiniz diye o belge, Atatürk’ün kararı geçersiz hale mi geldi? Siz o pankartı indirdiniz diye İzmirli’nin Atatürk’e ve kararlarına duyduğu saygıyı, Atatürk’e bağlılığı yok edebilir misiniz!” şeklinde konuştu.

Meslek Fabrikası’na Atatürk’ün imzası ve silüeti yansıtıldığını söyleyen Tugay, “Şu anda pankartı indirdikleri yerde Atatürk’ün imzası ve silüeti var. Siz ne yaparsanız yapın Atatürk’ü kalbimizden ve bu şehrin hiçbir yerinden kaldıramayacaksınız. Üç binayı üzerlerine geçirmişler, üçü de hizmet binası. Ne yapacaksınız bu binaları? Önce üniversite yapacağız dediler, sonra baktılar millet yemedi çıktı bir arkadaş ‘Burayı ben Yeşilay’a vereceğim’ dedi. Sonra biz karşı çıkınca ‘Bu ülkedeki uyuşturucu bağımlılığından CHP sorumlu’ dedi. Sonra yine fikir değiştirmişler kütüphane yapacaklarmış” dedi.

‘BUNU BENİM VİCDANIM ALMIYOR’

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İzmir’de boş binaları olduğunu ancak kullanmadıklarını kendilerinin de talep ettiğini yazılara cevap alamadıklarını söyleyen Tugay, “Burayı ayda 5 milyon liraya kiralamak isteyenler varmış. Bak, bak sen nasıl açık ettin kendini. Sen kimlerle konuştun da bu rakam ortaya çıktı. Kimle görüştün sen! Ne kütüphanesi ne kiralaması. Belediyenin hizmetinden burayı alacaktınız geçici kütüphane yapacaksınız sonra belli ki birileriyle pazarlık yapmışsınız burayı vereceksiniz. Peki biz buna seyirci mi kalacağız! Bunu benim vicdanım almıyor. Ben size üniversite için yer bulayım” dedi.

“Türkiye’de bir ilk” diyen Tugay, “Bir kamu kurumu başka bir kurumun mülkiyetine çöküyor, polis gücü ile işgal ediyor. Kamu kurumları arasında böyle bir ilişki olmaz. Belediyeler kamu kurumudur. Biz bu konu ortaya çıktığından beri anlaşmaya çalışıyoruz, çözüm önerileri getiriyoruz. Hukuk yolunda da arkadaşlarımız birçok dava açtı. Alınan yürütmeyi durdurma kararlarını jet hızıyla kaldırdılar” diye konuştu.

‘KÖTÜLÜĞE ALIŞMAYACAĞIZ’

Tugay, “Üzerimize bassınlar diye kurulmadı bu devlet. Bu millet sizin devlet gücünü kullanarak onları ezmenize müsaade etmez. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Kötülüğe ve yanlışa alışmayacağız. Alıştıramayacaksınız! Bu binayı yapan onlar değil. Restorasyonu da belediyenin yani halkın parasıyla yaptı. Ben size bu emeği yedirmem. Sizin tapuda yaptığınız sahte iş kesinlikle geçerli değil. O adı geçen vakıf ve karar yasadaki koşulları sağlamıyor. Bu vakıf varlığı bitmiş, niteliğini kaybetmiş bir vakıf” dedi.

Belediyenin mallarının binada olduğunu söyleyen Tugay, “Kamu taşınırlarına hakim kararı olmayan el koyamazsınız. Bu suçtur. Suç işliyorsunuz. Ben bunları konuşuyorum, birileri de izliyordur. Söylüyorum, suç işliyorsunuz, suç! Ben korkmuyorum arkadaşım, siz zalimlerden korkmuyorum! İzmirli’nin de korkmadığını biliyorum. Bu şehrin geri çekilmeyeceğini, yapılan yanlışları unutmayacağını gayet iyi biliyorum. İzmir’e ne iftiralar attılar, utanmadan neler söylediler. Burası İzmir, alnımız ak. Siz ne yaparsanız yapın, İzmir’i yenemeyeceksiniz!” açıklamasını yaptı.

KOCAOĞLU: DİRENMEZSEK YARIN HEPSİ GİDECEK

Binayı restore ederek Meslek Fabrikası’na dönüştüren eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Arkadaşlar birlik olmak durumundayız. Her sabah gazete açın, sosyal medyayı açınca devletin satılan mallarını görüyorsunuz. Giderayak devletin ne kadar para eden malı varsa satıp gidecekler. Meslek Fabrikası’nı verir direnmezsek yarın öbür gün hepsi gidecek. Mücadele benim yaşımdaki insanlar için kendi mücadelesi değildir. Biz gelecek kuşaklar için bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için mücadele edeceğiz. Torunlarımız için, evlatlarımız için mücadele edeceğiz. Bu mallar onların değildir, milletindir. Millet ya malına sahip çıkacak ya adaletine sahip çıkacak ya hakkına sahip çıkacak ya da başka bir millet olacak. Biz başka bir millet olur muyuz? Olmayız. O zaman direneceğiz. Omuz omuza vereceğiz ve kazanacağız. Bu ülkeyi aydınlığa çıkartacağız” dedi.

GÜÇ: BU NASIL BİR DEVLET AKLI

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “3 gündür buradayız. 3 gündür sadece bir binayı değil bir hakkı bir umudu bir geleceği savunuyoruz. Burası sadece bir bina değil. İşsiz gencin, eve ekmek götüren annenin yurdu. Umut tapusuna çöktüler. Halkın geleceğine çöktüler. Meslek fabrikası İzmir halkınındır. Bu mesele Türkiye’nin meselesidir. Bugün burada yaşanan sadece idari işlem değil, adaletin askıya alınmasıdır. Mahkeme sürecini beklemeden, hukuki süreç tamamlanmadan alelacele bir el koyma girişimiyle karşı karşıyayız. Bu nasıl bir devlet aklıdır. Devlet dediğin adaletle hareket eder. Ama burada gücü hukukun önüne koyan bir yaklaşımdır. Bu ‘ben yaptım oldu, güç bende istediğimi yaparım’ demektir” dedi.

‘BU ÜLKE KEYFİLİĞE TESLİM OLMAYACAK’

İzmir’in umutları doğduğu yer olduğunu söyleyen Güç, “Bu ülke keyfiliğe teslim olmayacak. Mülkiyet hakkı anayasal bir haktır. İdari işlemlerle tartışılır hale getirilmesi hepimizin geleceğini tehdit eder. Bugün bu bina yarın senin evin. Biz buna karşıyız. Biz biliyoruz ki kamu gücü halka karşı değil halk içindir. Devlet vatandaşıyla kavga etmez, yanında olur. Bugün halkın faydalandığı bir kuruma müdahale görüyoruz. Meslek fabrikası sadece eğitim alanı değildir, gençlerin meslek öğrendiği, kadınların ayakta kalmayı öğrendiği bir yerdir. Sanayiciye ara elemen yetiştiriyor. Sizin eğitimde yapamadığınızı yapıyoruz. Bu akıl mıdır, vicdan mıdır? Siz ne yaptığını bilmeyen merkezi hükümetsiniz. Siz toplumu umutsuzluğa, mutsuzluğa terk ettiniz. Bizim derdimiz umudunu kaybeden gençlerdir. Bizim derdimiz kadınlardır, açlığa mahkûm edilmiş emeklilerdir, geçinemeyen ailelerdir, halktır halk! Halk için iyi olan ne varsa devam edemediler. Zeytinlerimize, ormanlarımıza, yaşam haklarımıza, gençlerin geleceğine, kadınların emeğine çöküyorlar. Şimdi de İzmir’in umuduna çöküyorlar ama bu millet bekler, susar ama iradesine dokunulursa ayağa kalkar. O irade burada İzmir’de. İzmir umutların doğduğu yerdir.

Bugün memleketin hali ortadır. Millet büyümedir dert büyüdü. Bu bir tesadüf değildir. Cumhuriyetin kazanımlarını ülkenin geleceğini sattılar. Şimdi halkın umut kurduğu yere el uzatıyorlar. Ama başaramazlar, inancımızı kıramazlar. Biz ayrıştıran değil, birleştireniz. Korkuya karşı cesaretiz. İzmir halkıyla inatlaşmayın, cezalandırmayın. Getirin bu sandıkları bu millet bıktı sizden. Meslek Fabrikası İzmir’indir, öyle kalacak.

SÖZ KURSİYERLERE VERİLDİ

Çiçekçilik kursiyeri Rafet Keski, “Ben İzmir Meslek Fabrikası’nda kurs aldım. Burada çoluğumuza çocuğumuza ekmek götürüyoruz. Burası kapanmasın” dedi.Barista Kursu öğrencisi Ece İdiman, “Profesyonel bir eğitim anlayışları var. Tepeden tırnağa sizi mesleğinize hazırlıyorlar ve sizi yerleştiriyorlar. Böyle kıymetli bir yerin alınmasını asla istemiyoruz” diye konuştu.

Tekstil Kursu kursiyeri Milena Yurash, “Ben uzak bir yerden geldim, bize sahip çıkıp yardımcı oldular. Meslek Fabrikası’ndan mezun olan sayısız öğrencilerden biriyim. Hayalimdeki mesleğe sahip oldum. Meslek Fabrikası, imkânı olmayan biri için önemli bir merkez. Burası özgüven kazandırırken kadınların potansiyelini de ortaya çıkartıyor”

Kuaförlük eğitimi alan Sevinç Demir Tokcan, “35 yaşındayım. Burada birçok kurs aldım, ustalığımı tamamladım. Evime ekonomik katkı sağlama imkânım oldu. Dükkanımı açalı da iki sene oldu. Meslek Fabrikası, çocuklarımıza ve gençlere miras. Buradan kurs bile almak insana özgüven getiriyor” şeklinde konuştu.

Ön Muhasebe kursiyeri Esra Yeke, “42 yaşında eşimden boşama bir kadınım. Benimle birlikte birçok arkadaşım iş buldu ve hayatına devam etti. Meslek Fabrikası’nın kapanmamasını istiyorum” diye konuştu.

El Sanatları Kursu öğrencisi Hüsniye Tamercan, “Ben emekliyim, evim kira. Burası sayesinde kendi ayaklarım üstünde duruyorum. Meslek Fabrikası sayesinde yaptığım ürünleri ikinci el pazarlarda satarak geçiniyorum” dedi.