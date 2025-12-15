'İzmir'de okullarda su akmıyor' demişti... Cemil Tugay'dan Bakan Yusuf Tekin'e yanıt: 'Gerçek dışı bir bilgiyi size kimler niye verdi bilmiyoruz'

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in sözleri yeni bir tartışma yarattı.

Tekin, CHP’li belediyelere yönelik eleştirisinde “İzmir’in okullarında sabun var ama çeşmelerinde su akmıyor” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaya yanıt, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan geldi. Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek “İzmir’de eğitim saatlerinde hiçbir okulda su kesintisi yok” dedi.

"HERHANGİ BİR SORUN SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Tugay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan, açıklamanızı şaşkınlıkla izledik ve tüm İzmir adına bu açıklamadan dolayı büyük üzüntü duyduk. Okullarda suyun kesik olduğuna dair gerçek dışı bir bilgiyi size kimler niye verdi bilmiyoruz ama kesinlikle doğru değildir.

Kuraklık nedeniyle İzmir’de su yönetimi tedbirleri alıyoruz. Gece saatlerinde uygulanan sınırlı kesintiler, içme suyu kaynaklarını korumaya yöneliktir. Okullarımızda eğitim-öğretim saatleri içinde suya erişimle ilgili herhangi bir sorun söz konusu değildir.

"SİZİ AÇIKLAMANIZDAKİ YANLIŞI DÜZELTMEYE DAVET EDİYORUM"

Eğitim gibi hayati bir alanın, teknik gerçeklikten kopuk ifadelerle siyasi tartışma konusu yapılmasını doğru bulmuyoruz. Yerel yönetimler olarak sorumluluğumuz; suyu da eğitimi de kriz diliyle değil, ortak akıl ve kamu yararı çerçevesinde yönetmektir.

Bu arada tüm imkanlarımız ile; Okullarımızın bahçe ve binalarını düzenliyor, bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Düzenli olarak hijyen paketi, beslenme çantası ve ilk yardım çantası dağıtıyoruz. Sizi açıklamanızdaki yanlışı düzeltmeye davet ediyorum."