İzmir'de operasyon... Deniz Yücel çağrı yaptı: 'Göreve davet ediyorum'

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında görev yapan çok sayıda kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu gözaltına alındı.

"İTİBAR SUİKASTİ YAPILIYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, X hesabından yaptığı açıklama ile operasyona tepki gösterdi.

"İlk uçakla İzmir’e gidiyorum" diyen Yücel, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyemize operasyon yapıldığı, geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve bazı bürokratların gözaltına alındığı bilgisi var. İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’nun da aynı soruşturma nedeniyle Ankara’da gözaltına alındığı bilgisi var. Şafak operasyonları bitmiyor. İfadeye çağırılsa gidip ifade verebilecek konumdaki insanlara itibar suikasti yapılıyor. İlk uçakla İzmir’e gidiyorum. Yaşanması olası hukuksuzluklar ve hak ihlallerine karşı dayanışma için İzmir Barosunu göreve davet ediyorum."

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 157 kişiden yaklaşık 120’si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.