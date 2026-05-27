İzmir'de TOMA'nın üstüne çıkmıştı: Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in dün İzmir’de yapacağı miting, Valilik tarafından yasaklanmış ve alana girmek isteyen yurttaşlara polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etmişti.

Müdahale sırasında 3 kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınanlar arasında bulunan Avukat Kıvılcım Çolak serbest bırakılırken; 2 kişi mevcutlu olarak tutulmuştu.

TOMA'NIN ÜZERİNE ÇIMIŞTI

Mevcutlu tutulanlar arasında polisin tazyikli suyla müdahalesi esnasında TOMA’nın üzerine çıkan Deniz Yolçu da yer aldı.

TOMA’nın üzerine çıkan Deniz Yolçu'nun tekmelerin hedefi olduğu ve adli muayene esnasında burnunun kırıldığı öğrenilmişti.

TUTUKLANDI

Kafa travması riskine rağmen gözaltında tutulan Yolçu, "Kamu Malına Zarar Verme", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözaltındaki diğer eylemci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İMAM HATİP LİSESİNDE MÜDÜR YARDIMCISI

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; Yolçu'nun, İstanbul Fatih'te bir kız imam hatip lisesinde müdür yardımcısı olduğu ortaya çıktı.