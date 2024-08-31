İzmir Fuarı’na görkemli açılış

Yayınlanma: 31.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.08.2024 - 10:24

İzmir Enternasyonal Fuarı 93. kez, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıldönümünde kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılışa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti yönetimi, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ile sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu ve yurttaşlar katıldı. Açılış töreninin sürprizi ise yapay zekâ Sofia oldu.

Sahnede Sofia ile sohbet eden Cemil Tugay, fuarın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açıldığını ve İzmir’in kurtuluşu 9 Eylül’de kapandığı belirterek “İşte bütün tüm bu nedenlerden dolayı İzmir Fuarı, sadece İzmir değildir; Türkiye demektir, Cumhuriyet demektir. ‘Bu şehirde fuarlar kurun, sergiler açın’ diyen Ata’mızın mirasını, her yıl daha da geliştirerek koruyacağız. Eski fuar dönemi neşesini, canlılığını tekrar yakalayacağız” dedi.

TEMİNAT CHP

CHP’deki değişime ilk destek veren kentin İzmir olduğunu anlatan CHP lideri Özgür Özel, “İzmir beklentileri yüksek olan, zamanla tepki gösteren, hak ettiğini görmediğinde sözünü esirgemeyenlerin kentidir. İzmir’de bir mikrofona kardeşimiz birkaç cümle söyledi, dün onu cezaevinde ziyaret ettik. O kendi değerlendirmesini ve özeleştirisini zaten yapmış ve bundan sonrasına da umutla bakıyor. Ben cezaevinin kapısında ‘Şunu da yapacağız, bunu da yapacağız’ demek yerine ‘hakkı teslim etmek, haksızlığa itiraz etmek önemli bir meseledir’ dedim. Bir de cezaevinde bir davet yaparsanız o hemen karşılığını bulur. Dedim ki ‘Dilruba ben bir konuşma yapacağım, seni de davet edeceğim’ o da ‘Dilerim öyle olur’ dedi. Çıktım ve Dilruba’yı davet ettim, vedalaşırken dedim ki ‘Burada racondur, ziyarete gelene iadei ziyarete gitmen gerekir’ o da ‘İnşallah Özgür Bey’ dedi. Sağ olsun kırmamış, 24 saat geçmeden ziyarete gelmiş. İyi ki varsın Dilruba, İzmir seni seviyor, Türkiye seni seviyor” diye konuştu.

Özel, MHP’nin hedef gösterdiği Suavi konserine gittiğini de belirterek “Her kim ki Türkiye’de bir mazlum varsa arkasında değil yanındayız, kolundayız. Kim ki nefret söylemi ediyor kendimize edilmiş kabul ediyoruz kim ki konser yaptırmıyorsa o konserin teminatı oluruz. Bıçak kemiğe dayandı, kavgadan medet umanlardan bıktık CHP Türkiye’nin 1. partisi. CHP bütün Türkiye’yi kucaklıyor. Tüm CHP’li belediyelerin tüm sanatçılara açıktır” ifadelerini kullandı.