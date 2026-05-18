İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden 'Yelis Ayaz' çağrısı: 'Tutuklamayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz'

Aydın’da bir milletvekilinin oğlunun okula önce bıçak, sonra silah götürdüğüne dair iddiaları köşesinde gündeme taşıyan gazeteci Yelis Ayaz tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı medya organlarında ‘Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı’ iddiasıyla yapılan haberlerin ardından soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda meydana gelen elim olaylardan sonra toplumda oluşan hassasiyet göz önüne alınarak soruşturmanın başlatıldığına dikkat çekildi.

YELİS AYAZ TUTUKLANDI

İddialara ilişkin haberi yapan gazeteciler Yelis Ayaz ve Emin A., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen gazetecilerden Yelis Ayaz, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle, Emin A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Ayaz, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla tutuklandı. Emin A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN ÇAĞRI

Ayaz'ın tutuklanması sonrası İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden uzun bir açıklama geldi. Cemiyetten yapılan açıklamada, tutuklamanın asla kabul edilmeyeceği bildirilerek, Ayaz'ın serbest bırakılması istendi.

Cemiyetten yapılan "TUTUKLU MESLEKTAŞIMIZ YELİS AYAZ’IN YANINDAYIZ" başlıklı açıklamanın tamamı şöyle:

"Aydın’da bir eğitim kurumuna yönelik iddiaları ve bu iddialara ilişkin CİMER başvurularını haberleştiren Aydınpost Genel Yayın Yönetmeni Yelis Ayaz’ın ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla tutuklanması basın ve ifade basın ve ifade özgürlüğü açısından asla kabul edilemez.

Bu olay, gazeteciliğin üzerindeki baskıların artık akıl almaz noktalara geldiğinin işaretlerinden biridir.

Büyük bir tehlikeye işaret eden gazetecinin susturulması yerine, o gazetecinin işaret ettiği büyük tehlikenin durdurulması ve detaylı olarak soruşturulması gerekir. Gazetecilerin görevi; kamuoyunu ilgilendiren iddiaları, şikayetleri ve gelişmeleri kamu yararı çerçevesinde araştırmak, doğrulatmak ve kamuoyuna aktarmaktır. CİMER’e yapılan başvurular ve kamuoyunda tartışma yaratan iddiaların haberleştirilmesi de gazetecilik faaliyetinin en doğal parçasıdır.

Aydın’da gerçekleşen tutuklamayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Yelis Ayaz hakkında verilen tutuklama kararının yeniden değerlendirilmesini bekliyoruz. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını savunmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

İGC YÖNETİM KURULU"