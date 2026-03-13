İzmir’in su kaynakları kâğıt fabrikasına kurban edilecek

‘Yeşil sermaye” olarak bilinen Kombassan’ın isim değişmiş hali olan Bera Holding’in bünyesinde yer alan Konya Kâğıt Şirketi, alana “Dekor Kâğıt Yatırımı, Enerji ve Buhar Üretim Tesisi Entegre Projesi”ni yaşama geçirmeyi planlıyor.

TORBALI İSTEMİYOR

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, “Suyumuza, havamıza, toprağımıza bir tehdittir. Torbalı’nın ne havası, ne suyu, ne toprağı satılık değildir” diyerek geçen yıl verilen ÇED kararını yargıya taşıdı. Dava kapsamında İzmir 8. İdare Mahkemesi, bilirkişi keşfi yapılmasına hükmetti. Yedi bilirkişinde oluşan bilirkişi, projeye olumsuz görüş verirken, projenin hem tarımsal koruma ilkelerine hem de planlama mevzuatına uygun olmadığı vurgulandı. Bilirkişiler, fabrikanın su tüketiminin iklim değişikliği bağlamında riskli olduğuna işaret ederek, projenin tarımsal su güvenliğiyle çatışma potansiyeli taşıdığına dikkat çekti. Bu nedenle projenin mevcut haliyle tarım dışı kullanım izninin uygun bulunmadığı yönünde görüş bildirdi.

Torbalı Ovası’ndaki tartışmalı projenin akıbeti, mahkemenin önümüzdeki süreçte vereceği kararla netlik kazanacakken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla alan "Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ İzmir Özel Endüstri Bölgesi" ilan etmesi tartışmaları alevlendirdi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Bera Holding, Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Erdoğan’a teşekkür etti. Açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle 12 Mart 2026 tarih ve 33194 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan 11035 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile söz konusu alan "Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzmir Özel Endüstri Bölgesi "olarak ilan edilmiştir. 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında Özel Endüstri Bölgesi statüsü kazanan gayrimenkulümüz üzerinde yapılması planlanan yatırımların gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyetlerimiz ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürülecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından yapılacak yatırımlara ilişkin çalışmalar ilişkin önemli gelişmeler oldukça kamuoyu ve yatırımcılarımız bilgilendirilecektir” denildi.