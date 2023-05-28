2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İzmir’de AKP’liler ile CHP'liler arasında arbede yaşandı!

İzmir’de seçim sonucunu kutlayan AKP’liler, Konak’ta bulunan CHP Seçim Koordinasyon Merkezi önüne gelmesi sonucu arbede çıktı. Çıkan olaylara polis müdahale ederken koordinasyon merkezi kapandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:47
İzmir’de AKP’liler ile CHP'liler arasında arbede yaşandı!
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Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması sonrası İzmir’de AKP taraftarları sevinç gösterilerine başladı. 

Konak’ta Şair Eşref Bulvarı’nda bulunan CHP seçim Koordinasyon Merkezi’nin önünden konvoy hlinde geçen AKP’liler ile CHP’lilere arasında arbede yaşandı.

Emniyet birimleri kavgaları önlemek için müdahalelerde bulunurken, çıkan olay sonrasında koordinasyon merkezi kapandı.


İzmir CHP AKP cumhurbaşkanlığı seçimi

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