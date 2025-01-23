İzmir’de büyük demokrasi mitingi: Zafer Partisi’nden ortak çağrı

Yayınlanma: 23.01.2025 - 10:22

Güncelleme: 23.01.2025 - 10:37

Zafer Partisi, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından, Bahçeli’nin Öcalan çağrısına tepki olarak başlatılan miting sürecini devam ettirme kararı aldı. 26 Ocak 2025 Pazar günü İzmir’de düzenlenecek büyük miting için parti, geniş bir katılım çağrısında bulundu.

ZAFER PARTİSİ'NDEN ORTAK MÜCADELE MESAJI

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, iktidarın halk nezdinde kaybettiği desteği anayasa değişikliği ve yargıyı baskı aracı olarak kullanarak telafi etmeye çalıştığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“HALKIN DESTEĞİNİ KAYBEDEN BİR İKTİDAR"

"Son dönemde halk desteğini kaybeden iktidar, anayasa değişikliği için vekil transferlerinden yargıyı sopa gibi kullanmaya kadar her yöntemi denemektedir. İktidarda kalabilmek adına freni patlamış bir kamyon gibi hareket etmektedir."

“ZAFER PARTİSİ DİMDİK AYAKTA”

"Cumhur İttifakı’nın oylarını bölen Zafer Partisi’ni etkisiz hale getirmek için Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının önü açılmıştır. Ancak Zafer Partisi, Cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesinden asla geri adım atmayacaktır."

İZMİR MİTİNGİ: ORTAK MÜCADELEYE ÇAĞRI

Genel Başkan Ümit Özdağ’ın manevi varlığıyla gerçekleştirileceği belirtilen İzmir mitingi için geniş katılım çağrısı yapıldı. Paylaşımda, Türk milliyetçileri ve demokratların birlik içinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamanın devamı şu şekilde:

"Son dönemde genel başkanlardan gençlik kolları başkanlarına, belediye başkanlarına kadar uzanan baskı rejiminden kurtulmanın tek yolu, Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin ve tüm demokratların bu iktidara karşı ortak mücadele etmesidir."

“TÜM HALKIMIZA DAVET”

"26 Ocak 2025 Pazar günü düzenlenecek İzmir mitingimize, Çağlayan Adliyesi’nde Sayın Ümit Özdağ’a destek veren siyasi partilerin genel başkanlarını, yanımızda olduklarını belirten belediye başkanlarını, demokrasi duruşu sergileyen sanatçı, yazar ve bilim insanlarını, ayrıca Yüce Türk Milleti’nin aziz vatandaşlarını davet ediyoruz. Gelin, omuz omuza bu iktidardan kurtulalım ve demokrasiyi yeniden inşa edelim."