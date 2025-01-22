Meral Akşener'in 'Ümit Özdağ' sessizliği gündem oldu

Yayınlanma: 22.01.2025 - 16:16

Güncelleme: 22.01.2025 - 16:17

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya’da gerçekleştirilen 4. İl Başkanları Çalıştayı’ndaki konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul’a götürülerek ifadeye çağrıldı.

TUTUKLANDI

Son olarak Ümit Özdağ, dün gece "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçu"ndan tutuklandı.

Kararda, Özdağ ve Zafer Partili isimler, Kayseri'de geçen yıl yaşanan mültecilerin hedef alındığı olaylardan sorumlu tutuldu.

Özdağ'ın tutuklanmasının ardından partililer, Çağlayan Adliyesi önünde "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!" sloganları atarak tutuklama kararını protesto etti.

Parti tarafından yapılan açıklamada, Özdağ'ın Metris Cezaevi’ne götürüleceği, sonra karar değiştirilerek Silivri Cezaevi’ne götürüleceği bildirildi.

Zafer Partisi Başkanlık Divanı, Özdağ serbest kalana kadar Mehmet Ali Şehirlioğlu'nun genel başkan vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

AKŞENER'İN SESSİZLİĞİ GÜNDEMDE

Bu gelişme sonrası birçok siyasi liderden Özdağ’a destek mesajları geldi.

Ancak 2021 yılında İYİ Parti’den ayrılarak Zafer Partisi’ni kuran Özdağ’ın eski yol arkadaşı Meral Akşener’den herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

ÖZDAĞ, AKŞENER İLE BİRLİKTE ÇALIŞMIŞTI

Ümit Özdağ, İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde Akşener ile birlikte çalışmış, ancak 2021 yılında partiden ayrılarak Zafer Partisi’ni kurmuştu.

2017 yılında MHP’nin kongre sürecinde Ümit Özdağ, Meral Akşener ve Sinan Oğan, parti başkanlığı için aday olmuş ve sonrasında MHP’den ihraç edilmişti.