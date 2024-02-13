İzmir’de gazeteciler gözaltına alındı!
İzmir’de Mezopotamya Ajansı, JINNEWS ve Gazete Duvar'ın 5 muhabiri ile DEM Parti basın çalışanı gözaltına alındı.
İzmir’de polisler, sabah saatlerinde gazetecilerin evlerine baskın düzenledi. Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Semra Turan, Delal Akyüz ve Tolga Güney, JINNEWS muhabiri Melike Aydın ile Gazete Duvar muhabiri Cihan Başakçıoğlu gözaltına alındı. Ayrıca DEM Parti basın çalışanı Fatma Funda Akbulut da gözaltına alındı.
Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 6 gazetecinin, Çankaya’da bulunan TEM Şube’de tutulduğu öğrenildi. Dosyada 24 saat avukat kısıtlılığı olduğu öğrenilirken, neden gözaltına alındığıklarına dair yakınlarına ve avukatlarına bilgi verilmedi.
TGC'DEN AÇIKLAMA
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"İzmir'de A3 Haber'den Süleyman Gençel'in tutuklanmasının ardından kentte bu kez 6 gazeteci gözaltına alındı. Seçim öncesi kentte tüm gazetecilere gözdağı niteliği taşıyan bu uygulamaları kınıyoruz. Gözaltına alınan gazeteciler bir an önce serbest bırakılmalıdır."
İzmir'de A3 Haber'den Süleyman Gençel'in tutuklanmasının ardından kentte bu kez 6 gazeteci gözaltına alındı. Seçim öncesi kentte tüm gazetecilere gözdağı niteliği taşıyan bu uygulamaları kınıyoruz. Gözaltına alınan gazeteciler bir an önce serbest bırakılmalıdır.— Gazeteciler Cemiyeti (@Cemiyet1946) February 13, 2024
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