İzmir’de tepki için mazgallar kırmızıya boyandı

Yayınlanma: 18.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.07.2024 - 04:00

İzmir’de yaşanan elektrik akımı faciasına tepkiler sürüyor. Kentteki mazgallar dün kırmızıya boyandı. Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Örgütü de Bornova Ağaçlı Yol’da bulunan Gediz AŞ Genel Müdürlüğü önünde eylem düzenledi. “Özelleştirmeler insan hayatına kastediyor” yazan pankart açan partililer adına konuşan Eren Selanik, “Elektrik dağıtımı bir kamu hizmetidir. Türkiye’de elektrik dağıtım işi AKP iktidarınca özelleştirilmiş, elektrik dağıtımı bir yurttaşlık hakkı olmaktan çıkarılmış, sermaye gruplarının halkın sırtından zenginliğine zenginlik kattığı bir kazanç kapısı haline getirilmiştir. Gediz AŞ kâr beyan etmemekte, kamuoyunu daha büyük bir zarara uğratmaktadır. Elektrik üretim ve dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesinin sonucu işte budur. Elektrik üretim ve dağıtım hizmetleri derhal devletleştirilmelidir! Kamu kaynaklarımızın üzerine çöken sermaye gruplarının bizden çaldıklarına el konmalıdır!” dedi.