İzmir'de 'Üç Fidan' için körfeze papatya bırakıldı

Yayınlanma: 06.05.2024 - 19:32

Güncelleme: 06.05.2024 - 19:33

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Türkiye'de 68 kuşağının öncüleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idam edilişlerinin 52. yıl dönümünde anarak, denize papatya bıraktı.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve sendikalar, “6 Mayıs’ı unutmadık! Denizlerin mücadelesinde birleşelim” pankartı ile sık sık “Yaşasın devrim ve sosyalizm”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Her yer Taksim her yer direniş”, “Yusuf Hüseyin Deniz sürüyor sürecek mücadelemiz”, “Taksimde düşene dövüşene bin selam”, “Nehirden denize özgür Filistin” sloganları attı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz’ın da katıldığı anmasa KESK Dönem Sözcüsü Nihat Filiz basın açıklamasını okudu.

“DEVLET ELİYLE İŞLENEN SİYASİ CİNAYETLER”

6 Mayıs 1972'de Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi tarafından idam edilerek emperyalizme ve faşizme karşı mücadele eden öğrenci gençliğe, işçi ve emekçilere, ezilen halklara gözdağı verilmek istendiğini ifade eden Nihat Filiz, “Bu idamlar, devlet eliyle işlenen siyasi cinayetlerdir. Sinan Cemgil ve arkadaşları Nurhak'ta, Mahir Çayan ve arkadaşları Kızıldere'de, İbrahim Kaypakkaya işkencede, Deniz Gezmiş ve arkadaşları Ankara Ulucanlar Cezaevinde öldürülmüş; bir dönemin devrimci gençlik önderleri fiziken ortadan kaldırılarak mücadele ettikleri değerler yok edilmek istenmiştir” dedi.

“YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE”

Üç Fidan’ın Meclis'te 273 kabul oyuyla idam cezaları kabul edildiğini hatırlatan Filiz, şunları söyledi:

“Adlarına şiirler yazılan, türküler, ağıtlar yakılan üç devrimci gencin idam edilmesi için el kaldıranlar, halk düşmanları olarak tarihteki yerlerini almışlardır. Deniz Gezmiş 'in, Hüseyin İnan 'ın, Yusuf Aslan'ın, 6 Mayıs 1972 günü sabaha karşı Ankara Ulucanlar Cezaevi avlusunda, idam sehpasında tereddüt göstermeden ölüme yürürken haykırdıkları son sözleri, ‘Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye, Yaşasın İşçiler, Köylüler, Yaşasın Devrimciler! Kahrolsun Faşizm, Kahrolsun emperyalizm’ olmuş, bu sözler, ulaştığı yüreklerde yankılanarak, kuşaklar boyunca aktarılarak bugüne taşınmıştır.

Üç fidanın ışığı, bugün de yolumuzu aydınlatıyor, sömürüye, baskıya, faşizme ve her türlü gericiliğe karşı demokrasi, eşitlik, özgürlük taleplerinde Deniz'lerin mücadelesi ilham vermeye devam ediyor. Yaşasın Türkiye halklarının özgürlük ve demokrasi mücadelesi! Yaşasın tam bağımsız Türkiye!"

Açıklamanın ardından Gündoğdu Meydanı’na yürüyen grup denize papatya bıraktı