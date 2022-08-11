Türkiye'de hapis yatıp sınır dışı edilen ve IŞİD'in infaz hücresi 'Beatles'ın üyesi olmakla suçlanan Aine Davis İngiltere'de gözaltına alındı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 02:19

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Suriye'deki rehineleri öldüren hücresinin üyesi olmakla suçlanan İngiliz Aine Davis, Londra'da gözaltına alındı.

Aine Davis, 2013'te din değiştirip Müslüman olup Hamza adını almış, İngiltere'den ayrılıp gittiği Suriye'de IŞİD'e katılmıştı.

Eski Londra metrosu çalışanı olan, uyuşturucu ve silah taşıma suçlarından sabıkası bulunan Davis, 2015'te İstanbul Silivri'de yakalanmış ve Türkiye'de IŞİD üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Terörle Mücadele Birimi'ne mensup polisler, Türkiye'nin sınır dışı ettiği Davis'i, Londra'nın kuzeyindeki Luton Havaalanı'nda gözaltına aldı.

İngiltere'de 2000'de revize edilen Terörle Mücadele Yasası kapsamında, "terör faaliyetlerinin finansmanı" suçlamasıyla gözaltına alınan Davis halen, Londra'nın güneyindeki bir karakolda tutuluyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı Sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her zaman İngiltere'nin güvenliğini sağlayacağız ve hiçbir şeyin bunu tehlikeye atmasına izin vermeyeceğiz. Bir İngiliz vatandaşının Türkiye'den sınır dışı edildiğini doğrulayabiliriz ancak polis soruşturmaları devam ederken bu konuda daha fazla yorum yapmak uygun olmaz" dedi.

'BEATLES' HÜCRESİ

38 yaşındaki Davis, "Beatles" lakabıyla anılan örgütün infaz hücresinin üyesi olduğu iddiasını reddediyor.

Batı Londra kökenli dört IŞİD'liye, İngilizce aksanları nedeniyle bu lakap takılmıştı.

Örgütün paylaştığı videolarda Batılı rehineleri öldürürken görülen ve "Cihatçı John" lakabıyla bilinen Muhammed Emwazi de bu grubun üyesiydi.

Davis, Emzawi ile Batı Londra'da gittikleri camiden tanıştığını ancak arkadaş olmadıklarını söylemişti.

Emzawi, Davis'in yakalanmasından birkaç gün sonra ABD'nin Suriye'de düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

ABD, dört IŞİD'liyi, dördü Amerikalı 27 rehineyi, bazılarının başlarını keserek öldürmekle suçluyor.

2018'de Suriye'de YPG güçlerince yakalanan diğer iki IŞİD'li ise halen iade edildikleri ABD'de cezaevinde.

İngiltere'nin 2018'de vatandaşlıktan çıkardığı iki kişiden Alexanda Kotey, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargılandığı davada Nisan ayında suçlu bulunan El Shafee Elsheikh'in cezası ise bu ay açıklanacak.