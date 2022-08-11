Zabıta müdürüne silahlı saldırı: 6 gözaltı
Aydın'ın Didim Belediyesi'nde zabıta müdürü Murat Hacıfettahoğlu, işe gitmek için otomobiline bindiği sırada evinin önünde 1 Ağustos günü silahlı saldırıya uğrayarak iki ayağından yaralandı. Olayla ilgili çok sayıda gözaltı var.
Aydın'ın Yeni Mahalle Pınar Caddesi'nde 1 Ağustos Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, sabah işe gitmek için evinden çıktıktan sonra otomobiline binerken, kar maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı.
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