Zabıta müdürüne silahlı saldırı: 6 gözaltı

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Aydın'ın Didim Belediyesi'nde zabıta müdürü Murat Hacıfettahoğlu, işe gitmek için otomobiline bindiği sırada evinin önünde 1 Ağustos günü silahlı saldırıya uğrayarak iki ayağından yaralandı. Olayla ilgili çok sayıda gözaltı var.

DHA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 10:57

Aydın'ın Yeni Mahalle Pınar Caddesi'nde 1 Ağustos Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, sabah işe gitmek için evinden çıktıktan sonra otomobiline binerken, kar maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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