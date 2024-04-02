İzmir'de Van protestosuna polis engeli
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin “Van’da darbe var” çağrısıyla Alsancak’ta toplanan grup yürümek isteyince emniyet güçleri müdahale etti. Yürüyüş gerçekleştiren yurttaşlara polis gözaltı yaptı.
Van Büyükşehir Belediyesi için Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) aday olan ve kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 55 oyla seçilen Abdullah Zeydan'ın "memnu (yasaklı) haklarının geri alınması" üzerine, mazbata, yüzde 27 oy alan AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi İzmir’de protesto edildi.
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin “Van’da darbe var” çağrısıyla Türkan Sağlan Kültür Merkezi önünde toplanan paydaşlar ve siyasi partiler, “Van’da darbe var. Van halkının iradesi gaspedilemez! pankartı açtı.
“Faşizme karşı omuz omuza“, “Baskılar bizi yıldıramaz” Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek”, “Direne direne kazanacağız”, “İrade halkındır gaspedilemez”, “Darbeci AKP irademe dokunma”, “Hırsız katil AKP” sloganları atan grup gerçekleşen basın toplantısının ardından yürümek istedi.
Polis, çıkan arbede sonrası yurttaşlara plastik mermi ve biber gazıyla saldırdı. Çıkan arbedede 1 polis yaralanırken; 6 kişi gözaltına alındı.
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