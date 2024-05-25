İzmir'deki tefecilik operasyonunda 19 tutuklama

İzmir'de yüksek faizle borçlandırdıkları kişilerden haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 19'u tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 11:24
İzmir'deki tefecilik operasyonunda 19 tutuklama
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 40 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 11'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı, 10'u hakkında adli kontrol kararı alındı.

Öte yandan şüphelilerin mağdurlarla icra müdürlüğünde buluştukları, senet ve icra dosyası imzalattıkları anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya eklendi.

 


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