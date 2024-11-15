İzmir’deki yangında yaşamını yitiren beş çocuğun amcası Cumhuriyet’e konuştu

Yayınlanma: 15.11.2024 - 04:34

Güncelleme: 15.11.2024 - 08:03

İzmir’in Selçuk ilçesinde anne Melisa Akcan’ın evde olmadığı sırada sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri (4) ve Fadime Nefes (5) yaşamını yitirdi. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan anne babaevine yerleşirken amca Hüseyin Akcan, devletin çocuklara sahip çıkmadığını söyledi.

‘İKİSİ DE BAĞIMLI’

Birçok kez şikayette bulunduklarını aktaran amca Akcan, “Bundan 25 gün önce de orası yanmıştı. Ama devlet çocuklara sahip çıkamadı. Zaten bize vermiyorlardı çocukları, defalarca istedik. Anne, baba, ikisi de madde bağımlısı. Polis oraya 18 sefer gitmiş. 18 sefer bir yere gidiliyorsa, orada bir şey var demektir. Burada hiç kimse sorumluluk almak istemiyor, herkes birbirine atıyor topu” diye konuştu. Amca Hüseyin Akcan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çocuklar ne yiyor, ne içiyor kimse sormadı. Devlet bu çocukları korumadı. Yeri geldi mi sosyal devlet diyorlar. Sözün bittiği yerdeyiz” dedi.

MECLİS’TE TARTIŞMA

TBMM Genel Kurulu’nda da yaşamını yitiren beş kardeşe ilişkin tartışmalar vardı. CHP Osmaniye Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, hükümeti yoksulluk, aile planlaması ve kadın sağlığı politikaları üzerinden eleştirken, AKP İstanbul Milletvekili Özlem Zengin “Verdiğimiz parayı beğenmiyorsunuz” dedi.