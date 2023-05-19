İzmir’den Kılıçdaroğlu’na tam destek

Yayınlanma: 19.05.2023 - 09:00

Güncelleme: 19.05.2023 - 09:00

Beş yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için İzmir’de 9887 sandıkta toplam 3 milyon 110 bin 60 seçmen oy kullandı. Yüzde 90.26 oranıyla rekor bir katılım sağlayan İzmir’de, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 63.29, Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 31.48 oy çıkarken Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan ise yüzde 4.76 oy aldı. Seçimleri son iki gün kala adaylıktan çekilen Muharrem İnce 0.48 oy aldı. Bir önceki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 54 oy alan CHP’nin adayı bu seçimlerde oy oranını yüzde 9 artırdı, AKP’nin adayı Erdoğan ise oy oranını yüzde 1.43 puan düşürdü.

KAZANANLAR, KAYBEDENLER

24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP 14, AKP 8, HDP, İYİ Parti ve MHP 2’şer milletvekili çıkarırken 2023 seçimlerinde ise CHP yine 14 vekil sayısını sabit tuttu. AKP’nin oy kaybetmesine rağmen vekil sayısında değişiklik olmadı. MHP’nin vekil sayısı 2’den 1’e düştü. İYİ Parti’nin ise 2 olan vekil sayısını 3’e çıktı. Yeşil Sol Parti, 2 vekil çıkardı. Ege Bölgesi’nde İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale ve Denizli’de Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi önde tamamladı. Manisa ve Uşak tercihini Erdoğan’dan yana yaptı. Bu oranlara göre Denizli ve Balıkesir’de yerel yönetimde iktidar olan AKP, Meclis için güvenoyu aldı ancak cumhurbaşkanı seçiminde ise Erdoğan’a tepki gösterdi sandıkta mührü Kılıçdaroğlu’na bastı.

İZMİR’DE MHP’NİN BAŞARISIZLIĞI OLDU

İzmir’de seçmenlerin yüzde 52’si tercihini Millet İttifakı’ndan yana kullanırken 6 partinin vekil adayları toplamda 1 milyon 635 bin 746 oy aldı. Cumhur İttifakı’nın ise oyu yüzde 31 oldu. Yüzde 42 oy alan ve 1 milyon 260 bin 383 oy çıkan CHP toplam 14 vekil, yüzde 11.65’lik oranıyla yüzde 354 bin 79 oy alan İYİ Parti ise 3 milletvekili kazandı. Yüzde 24.57 oranıyla 746 bin 726 oy alan AKP 8 vekil, MHP ise yüzde 5.17 oranıyla 1 vekil çıkarabildi. Yeşil ve Sol Parti ise yüzde 7.45’lik oy oranıyla 2 vekil çıkarmayı başardı. İzmir’de 6. parti olan Türkiye İşçi Partisi ise yüzde 5.48 oranda oy alarak 85 bin 160 seçmen tarafından kabul görmesine karşın milletvekili çıkaramadı. Partilerin aldıkları oy oranlarında dikkat çeken bir başka nokta ise milliyetçi seçmen tabanının yoğun olduğu İzmir’de MHP’nin başarısızlığı oldu. Vekil sayısı 2’den 1’e düşen MHP, 30 ilçenin 16’sında 5 büyük parti arasında sonuncu sırada yer aldı.

MANİSA’DA AKP BİR VEKİLİ CHP’YE KAPTIRDI

2018 yılında CHP Aydın’da 3 milletvekili çıkarırken AKP, 4 vekil çıkarmıştı. 14 Mayıs seçimlerinde AKP bir vekil kaybederek 3’e düştü. CHP vekil sayısını 4’e yükseltti. Aydın 8 yıl aradan sonra vekil sayısını tekrar 4’e yükseltmiş oldu. Muğla’da CHP 4, AKP 2, İYİ Parti 1 olan tablo bu seçimlerde değişmedi. Denizli’de 8 olan milletvekili sayısı 7’e düşerken bu oran AKP’nin 1 vekil kaybetmesi ile CHP ve AKP 3’e vekil, İYİ Parti 1 vekili Meclis’e gönderdi. Manisa’da da AKP düşüşe geçerek 1 vekili CHP’ye kaptırdı. AKP 4, CHP 4, İYİ Parti 1, MHP 1 oldu. Çanakkale’de tablo Millet İttifakı lehine değişti. CHP 2 vekil sayısını korurken AKP 1 vekil kaybetti. İYİ Parti ise 1 vekil çıkartarak tabloyu değiştirdi. Meclise 9 vekil gönderen Balıkesir’de AKP 5 olan vekil sayısını 4’e düşürdü, CHP 3, MHP 1, İYİ Parti 1 vekili hanesine yazdırdı. Uşak’ta değişen olmadı, AKP 2, CHP 1 olarak vekil sayısını korudu.

İZMİR’DE 28 İLÇE “KILIÇDAROĞLU” DEDİ

Cumhurbaşkanı seçiminde İzmir’de 28 ilçede ipi göğüsleyen Kemal Kılıçdaroğlu olurken Erdoğan ise sadece Kemalpaşa ve Kiraz’da başarı elde edebildi. Kılıçdaroğlu’na en çok çıkan beş ilçe sırasıyla yüzde 82.91 ile Narlıdere, yüzde 80.20 ile Karşıyaka, yüzde 78.97 ile Güzelbahçe, yüzde 76.58 ile Urla, yüzde 74.59 ile Balçova oldu. Erdoğan’ın kazandığı iki ilçeden Kiraz’daki oy oranı yüzde 52.28, Kemalpaşa’da ise yüzde 48.34 oy çıktı. Kılıçdaroğlu’nun en düşük oy aldığı Kiraz’da seçmenin yüzde 41.13 değişimden yana tercih kullanırken Erdoğan’ın yüzde 14.35 ile en düşük oy aldığı Narlıdere’de ise sadece 6.504 seçmen AKP’nin adayına oy verdi. İzmir’de AKP’li belediye başkanları tarafından yönetilen Bergama, Bayındır, Menemen, Kınık’ta, MHP tarafından yönetilen Aliağa’da, kayyum atanan Urla’da tepkili seçmen Kılıçdaroğlu dedi.

BAĞIMSIZLARA OY ÇIKMADI

Toplam 6 bağımsız adayın yarıştığı İzmir’de Mehmet Bayındır 2721 oyla en fazla oy alan bağımsız vekil adayı olurken, yaptığı seçim çalışmaları ve görkemli tanıtım kampanyası ile dikkatleri çeken Ferhan Ademhan ise seçmenlerden sadece 320 oy alabildi.

KİMLER VEKİL SEÇİLDİ?

CHP’nin milletvekilleri sırasıyla Yüksel Taşkın, Tuncay Özkan, Sevda Erdan Kılıç, Murat Bakan, Ednan Arslan, Seda Kaya Ösen, Haydar Altıntaş, Gökçe Gökçen, Rıfat Nalbantoğlu, Rahmi Aşkın Türeli, Mahir Polat, Salih Uzun, Deniz Yücel, Mustafa Bilici oldu. Milletvekilliği yarışında ipi göğüsleyen İYİ Parti’li üç isim Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özlale, Hüsmen Kırkpınar oldu. AKP’den vekil seçilen isimler Mehmet Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Mehmet Ali Çelebi, Eyyüp Kadir İnan, Alpay Özalan, Ceyda Bölünmez Çankırı ile Yaşar Kırkpınar oldu. MHP’den Tamer Osmanağaoğlu milletvekili seçildi. Yeşil ve Sol Parti’den ise Burcugül Çubuk, İbrahim Akın TBMM’de İzmir’i temsil edecek.