İzmirli depremzedeler, cumhurbaşkanına mektup yazarak çözüm istedi: '20 aydır pinpon topu gibiyiz'

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:00

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde evleri yıkılan ve hasar gören depremzedeler, sorunlarının çözülememesine bir kez daha isyan etti. Cumhuriyet’e konuşan İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, “Aylardır, derdimizi anlatamadık, Cumhurbaşkanına ulaşamadık. Herkes yanımızda olduğunu söyledi, bizi dinledi, fotoğraf çektirdi. Ama hiç sonuç alamadık. Artık çözüm bekliyoruz” diyerek sabırlarının kalmadığını söyledi.

Aylardır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmeye çalışan ancak başarılı olamayan Haydar Özkan, Erdoğan’a mektup yazdı. Özkan, “Depremin üzerinden 20 ay geçmesine rağmen size ulaştırılmadığına inandığımız, çözümlenemeyen birçok sorunumuz var. Ümitlerimiz kırıldı, gücümüz tükendi. 20 ayda pinpon topu gibi gittik, geldik. Sırtımızın sıvazlandığıyla kaldık. Artık, sorunlarımızı çözün” dedi. Özkan mektubunda şu ifadelere de yer verdi:

“Deprem sonrasında yıkılan binaların olduğu bölgelerde yedi proje alanı inşa edildi ve yaklaşık 1500 konut yapıldı. Deprem öncesinde genel olarak zemin + yedi katlı olan bu konutların kat sayısı beşe düşürüldüğü için bir takım hak kayıpları oluştu. Kat sayısı düştüğü için daire sayısı da azaldı, bu nedenle evine kavuşamayan depremzedelerimiz oldu. Buna ek olarak konut sahibi olanların da birçok kaybı oldu. Deprem öncesinde ortalama 130 metrekare olan evler 70-80 metrekarelere düştü. Destek verilen 5000 konut malikini dışarıda bıraktığımızda yaklaşık 75 bin bağımsız bölüm maliki belirsizlik içinde savrulmaktadır. Bu depremzedelerimizin sorunlarının çözümü için desteğinizi beklemekteyiz.”