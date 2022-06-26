Cumhuriyet yazmıştı: İzmirli depremzedelerin sesini duydular

26 Haziran 2022 Pazar, 02:00

İzmir’de depremi sonrası 18 aydır konteyner kentte kalan 400’e yakın depremzedeye AFAD tarafından “Üç hafta içerisinde buraya boşaltın” ihbarı gönderildiği Cumhuriyet’in haberiyle gündeme geldi.

Depremzedelerin “Sokakta mı kalalım” çığlığı yerine ulaştı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger devreye girerek işlemi iptal etti.

Köşger’in talimatıyla konteyner kentte kalan depremzedelere ev bulmaları için belli bir süre verildi.



