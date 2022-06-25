İzmirli depremzedelere konteyner kentin tahliyesi için üç hafta süre verdiler

25 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

İzmirli depremzedeler sokakta kalma endişesi yaşıyor. İzmir’de, 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası 75 bine yakın yurttaş evsiz kaldı. Afet sonrası AFAD, Bayraklı bölgesinde konteyner kent kurarak 400’e yakın evsiz yurttaşı barındırdı.

‘YARDIM ALMADIK’

Ancak iki yıldır konteynerlerde yaşayan yurttaşlara, AFAD ekipleri tarafından “Üç hafta içerisinde burayı tahliye edin” denildi. Hiçbir gerekçe gösterilmeyen depremzedelere bayrama kadar konteyner kenti tahliye etmezlerse zorla atılacakları söylendi. Yurttaşlar, sıkıntılarını anlatıp çözüm bulabilmek için yetkililere ulaşmaya çalıştı ancak sonuç alamadı.

Depremzedelerden Sevkan Avcı, “Bayrama kadar evi boşaltmamızı istediler. 12 yaşında oğlumla yaşıyorum ve iş kazası geçirdim. Bu kira artışlarında nerede ev bulalım? Burada hiçbir devlet desteği olmadan barınıyoruz. Uykularımız kaçıyor. Sokakta mı yatalım?” dedi. Depremzede Aysun Rufiye Sungur ise “Devletten hiç kira yardımı almadık. Biz çıkarsak nerede oturacağız? Devletin bizi sokağa atmayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘BARINMA BİR İNSAN HAKKIDIR’

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan konteyner kentte kalan kişilere bir yıl daha kalmaları için izin verilmesini istedi. Özkan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, evini kaybeden birçok yurttaşımıza konut tahsis etmişti. Sayıştay Başkanlığı’nca bu uygulamayla kamu zararı oluştuğu tespit edilmiş ve konutlar boşaltılmıştır. Bu uygulamayla kamu kaynakları rant maksadıyla hiç edilmemiş, aksine halk için kullanılmıştır. Barınma hakkının evrensel bir insan hakkı olduğunu hatırlatıyoruz” diye konuştu.