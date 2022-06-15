Tunç Soyer, depremzedeler için 'Halk Konut' projesini başlattı

15 Haziran 2022 Çarşamba, 18:40

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeler için hayata geçirdiği ve Türkiye’de ilk kez uygulanacak Halk Konut projesi başlatıldı. 30 Ekim İzmir depreminde orta hasar alan ve ardından yıkılan Bayraklı’daki Dilber Apartmanı sakinlerinin kurduğu Halk Konut 1 Yapı Kooperatifi temsilcileriyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketleri EGEŞEHİR AŞ ve İZBETON AŞ ile Bayraklı Belediyesi şirketi BAYBEL AŞ’nin oluşturduğu ortak girişim yetkilileri arasında sözleşme imzalandı. Sözleşmeyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi, depremzedelerin kendi konutlarını yapabilmesi için belediye güvencesi ve teknik destek verecek.

Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’ndeki imza töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, depremzedeler için kooperatifçilik modelini hayata geçiren bu projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek “Siz, biz hep beraber aslında dünyayı değiştiriyoruz. Şu an değiştiriyoruz. Dilber Apartmanı’yla kurduğumuz model emin olun Bayraklı’ya da, İzmir’e de, Türkiye’ye de umut” dedi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Soyer konuşmasına depremde yaşamını yetirenleri anarak başladı. Soyer, “İzmir’le birlikte bütün Türkiye’nin sarsıldığı 30 Ekim Depremi’nin ardından, büyük bir dayanışma örneği sergileyerek yaşadığımız derin acıları birlikte göğüsledik. Yaralarımızı beraber sarmaya çalıştık. Yaşadıklarımız bize gösterdi ki, tüm zorluklara rağmen kentsel dönüşümde başarılı olmak mecburiyetindeyiz. Fakat ekonominin dibe vurduğu bu dönemde, kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi sürecinde karşımıza birçok engel çıktı. Kazancı düşük riski fazla gören müteahhitle r ihalelere dahi girmiyor; kentsel dönüşüm projelerinden uzak duruyordu. İşte İzmir’de bir ilki daha hayata geçirmemizin hikayesi bu kadar olumsuz koşullarda başladı. Halk Konut projemiz ile kentsel dönüşüm çalışmalarımıza kooperatif modelini ekledik. Binaları yıkılan, yaşanamaz hale gelen depremzede vatandaşlarımız için sosyal ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiğimiz bu model, kıvançla söylüyorum ki Türkiye’de bir ilk” dedi.

“HAKIN İRADESİ KARŞISINDA HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ”

Dilber Apartmanı’nın bir pilot proje olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıkılan binalarının yeniden inşası için talepte bulunan bütün depremzede vatandaşlarımıza bu imkanı sunmak için canla başla çalışacağız. Siz, biz hep beraber aslında dünyayı değiştiriyoruz. Şu an değiştiriyoruz. Dilber Apartmanı’yla kurduğumuz model emin olun Bayraklı’ya da, İzmir’e de, Türkiye’ye de umut. Her biriniz umutsunuz. Çünkü bize güvendiniz. Biz size güvendik ve gösterdik ki en olumsuz koşullarda bile bizim ortak irademizin önünde hiçbir güç duramaz, bunları da aşmayı biliriz. İnşa edeceğimiz yeni yapılar, ileri mühendislik teknikleri ve yapı sağlığı izleme sistemleriyle yeşil çatı ve güneş enerjisi sistemleriyle donatılacak. Çatılarımızda yağmur suyunu hasat edeceğiz. Bu imalat aslında bir inşaat modelini de oluşturacak. Sağlıklı, doğayla uyumlu, tasarruflu bina ne demek bunu da göstermiş olacağız. Heyecanımız boşa değil. En kısa sürede en mükemmel şekliyle yapacağız. Bütün Türkiye’ye örnek olacağız.”

“İZMİR'İN İZMİR'E YETEBİLECEĞİNİ İSPATLADIK”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise “Atlattığımız felakette Türkiye’nin farklı yerlerindeki afetlere göre başarılı bir iş yönettiğimizin farkındayım. Büyük gayretler sarf ettik. Yalnız değildik. Sırtımızı dayadığımız İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve dostlarımız vardı. Ama içimizde bir uhde kalmıştı. Konut sorununun çözülmesi. Çok kıymetli büyüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanımız imdadımıza yetişti. Sayenizde İzmir’in İzmir’e yetebileceğini ispatlamış olduk. Size şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Eminim ki bu ilk değil, bir başlangıç” dedi.

Halk Konut 1 Konut Yapı Kooperatif Ortağı Kat Maliki Aytekin Keskin de “Bizi proje için aradıklarında içimizde kelebekler uçuştu. Çok güzel insanlarla tanıştık. Tunç Başkanımın ‘aşkla’ dediği çalışma prensibini gördük. Kooperatif sürecinde komşu olmayı öğrendik, bir şeyleri paylaşmayı öğrendik. İnsanın nasıl anlamlı bir varlığa dönüşeceğini bize gösterdiniz. Tüm dileğim bu modelin diğer depremzedelere de yayılması. Tarihe yeni bir sayfa açıyoruz” dedi.

Halk Konut 1 Konut Yapı Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Soner Duymaz, deprem sonrasında çare üretmek için çabalamaya başladıklarını vurgulayarak “30’a yakın müteahhit ve yapı firmasıyla görüştük ama olumlu sonuç alamadık. Bu projede başından beri bizlere inanan, vizyonunu düşünceleriyle destekleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

Halk Konut 1 Konut Yapı Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Soner Arslan da “Büyük başkan Tunç Soyer olmak üzere yardım sağlayanlara şükranlarımı sunuyorum. Bizleri mutlu ettiniz, güvenimizi arttırdınız” şeklinde konuştu.

Depremzedelerin yaşadığı sıkıntılı süreçte yardım elini uzatanlara teşekkür eden İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, Başkan Soyer’in kooperatif fikrinin depremzedeler için umut olduğunu söyleyerek “Bu modelin başarılı olması artık bir zorunluluktur. Kooperatif konusunda elini taşın altına koydukları için Başkan Soyer ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İZDEDA Kooperatif Başkan Yardımcısı Bilal Çoban da, “Tunç Başkanımızın bizi cesaretlendirmesiyle dernek olduk. Bizim size karşı minnetimiz hiç bitmeyecek” diye konuştu.