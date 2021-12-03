İzzettin Doğan'dan iktidara: Suç işliyorsunuz, çok açık ve net söylüyorum

03 Aralık 2021 Cuma, 17:38

Cem Vakfı Genel Başkanı ve Alevi Vakıfları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, bugün İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, AİHM'in 2016'da verdiği cemevlerine yasal statü tanınması yönündeki kararına rağmen 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde cemevlerine bütçe ayrılmamasını gündeme getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 11 bakanlığın bütçesine denk gelen bir bütçe ayrıldığına dikkat çeken Doğan, "Peki Aleviler? 32 milyonu aşan bir Alevi kitlesi var. Bu kitle vergisini veriyor, her sene askere gidiyor, zamanı geldiğinde şehit oluyor ama Alevilere bütçeden bir kuruş dahi verilmiyor. Siyasi partiler Alevilere bir şey verirlerse önemli ölçüde oy kaybına uğrayacaklarına inanıyorlar" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK DEVAM EDİYOR"

Alevilere kendi inançlarını icra etmeleri için bütçeden tek bir kuruş verilmediğini söyleyen Doğan, şöyle devam etti:

"Bu mesele, AİHM'de karara bağlandı. Bugün Türkiye’de hukuksuz bir düzen var. Şimdi görüyorum; sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bugün hükümet yetkilerini kullananlar çok kolayca konuşabiliyorlar. ‘Türkiye’de eşitlik vardır, herkes kanunlar önünde eşittir’ gibi söylemlere rağmen görüyoruz ki açık bir biçimde Türkiye’de ayrımcılık devam ediyor. O kadar devam ediyor ki bütçe tartışmaları devam ediyor ve Alevilerin kendi inançlarını icra etmeleri için, çocuklarının Aleviliği öğrenmeleri için, kendi geleneklerini, kendi İslam anlayışlarını uygulamaları için, cemlerini yapabilmeleri için, cemlerinde kadın erkek bir arada ibadet edebilmeleri için bir tek kuruş dahi bütçeye konulmamış."

"BU HAKLARI ALEVİLERDEN ESİRGEYEMEZSİNİZ"

Türkiye'nin AİHM'in kararlarını uygulamayarak uluslararası alanda suç işlediğini dile getiren Doğan, şunları söyledi:

"AİHM'in vermiş olduğu hükme rağmen bugün Türkiye buna direniyor. Çok net söylüyorum; Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına direniyor. Özellikle de Alevilerin hakları söz konusu olduğu zaman. Bu artık kabul edilebilecek bir olay değildir. AİHM'nin verdiği haklar, insana insan olduğu için verilen haklardır. Bu hakları siz Alevilerden esirgeyemezsiniz. Suç işliyorsunuz, çok açık ve net söylüyorum. Bugün hükümetin içinde bulunduğu durum, AİHM'in verdiği kararlara saygı göstermediği için gereğinin yerine getirilmediği için uluslararası alanda bir suç işliyor. Bu inanç açısından da İslam açısından da büyük bir günah değil mi? Tanrı ‘Ben her şeyi affederim ama kul hakkı yiyeni affedemem’ diyor. Kul hakkı yiyeni affedemiyorsa Türkiye’de bugün hükümet edenlerin işi zor. Acaba kaç kere camiye gidip kaç rekât namaz kılıp bunun affını isteyecekler? Eğer inanıyorsanız, 'Ben Müslümanım' diyorsanız o zaman bu Alevilere yaptığın şeyin adı zulüm olur. Umarım bu yanlışı daha fazla devam ettirmeyeceklerdir."