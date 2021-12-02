Yeni asgari ücretle ilgili ilk toplantı dün yapıldı, anket sonuçları açıklandı

02 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022’de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını dün yaptı. Burada konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle geçinen yaklaşık 6 milyon işçi olduğunu belirtirken, bu ücretin “temel ücret” haline geldiğini de kabul etti. “Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz” diyen Bilgin, ayrıca asgari ücretle ilgili yaptıkları yeni anketi de sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2 bin 500 işçiye ulaşılan anketin özet sonuçları şöyle:

3 BİN 750-4 BİN TL

4 Emekçilerin yüzde 13.1’i “asgari ücretli işinizin yanı sıra ek bir iş yapıyor musunuz” sorusuna “evet”, yüzde 86.9’u “hayır” yanıtını verdi. “Yeni dönem asgari ücretin ne olması gerektiğini düşünüyorsunuz” sorusuna ise çalışanların yüzde 37.3’ü “3 bin 751- 4 bin TL”, yüzde 21.8’i “4 bin 501-5 bin TL”, yüzde 13.7’si “4 bin 251-4 bin 500 TL” yanıtını verdi. Yine “ailenizde sizden başka çalışan kişi/kişiler var mı” sorusu için de yüzde 61 “hayır”, yüzde 39 “evet” denildi. Ayrıca “Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı” sorusuna da yüzde 40.3 “evet”, yüzde 59.7 “hayır” yanıtı verildi.

Yine araştırma kapsamında 26 ilde 604 işveren ile görüşüldü. Buna göre, işverenlerin yüzde 33.9’u asgari ücretin “3 bin 501-3 bin 750 TL” olmasını bekliyor. Ayrıca yüzde 19.3’ü “3 bin 251-3 bin 500 TL”, yüzde 13.7’si “3 bin 751-4 bin TL”, yüzde 3’ü “3 bin TL altı” diyor. “Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı” sorusuna ise “evet” diyenlerin oranı yüzde 74.3, “hayır” diyenlerin oranı yüzde 25.7 oldu.

"YOKSULLUK ARTTI"

İşçi tarafını temsil eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri ve TEKSİF Başkanı Nazmi Irgat, “Umuyoruz ki alınan karar beklentileri karşılar, milyonlarca çalışanın ailesiyle birlikte hayal kırıklığına yol açmaz, iç barışı ve toplumsal huzuru getirir” dedi. Ücretlerde büyük kayıp olduğunu kaydeden Irgat, enflasyon süreci ve döviz kurundaki artışla birlikte alım gücünün düştüğünü, yoksulluğun arttığını vurguladı. İşveren tarafını temsil eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise asgari ücret belirlenirken ülkenin ekonomik durumunun, işletmelere olan etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.