'Jandarma izin vermedi' demişti: Ümit Özdağ'a DMM'den 'şükür namazı' yanıtı

148 gündür Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tahliye edildi.

Tahliye edilen Ümit Özdağ yaptığı ilk açıklamada, "Buradan çıkar çıkmaz ilk yapmayı planladığım şey şurada camide bir şükür namazı kılmaktı fakat jandarma izin vermemiş" dedi.

"HERHANGİ BİR TALEPTE BULUNULMADI"

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal medya mecralarında paylaşılan, “Ümit Özdağ’ın Marmara Ceza İnfaz Kurumu çıkışında namaz kılmasının jandarma tarafından engellendiği” şeklindeki iddia asılsızdır" ifadelerine yer verdi.

Açıklama şu şekilde:

"Sosyal medya mecralarında paylaşılan, “Ümit Özdağ’ın Marmara Ceza İnfaz Kurumu çıkışında namaz kılmasının jandarma tarafından engellendiği” şeklindeki iddia asılsızdır.

Ümit Özdağ ve beraberindekiler, ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra jandarma personeline herhangi bir talepte bulunmamış, namaz kılmak istediklerine dair bir bildirim yapmamışlardır.

Jandarmanın görev ve sorumluluğu cezaevi sınırları dahilindedir. Namaz kılınmak istendiği öne sürülen alan ise, cezaevi dışındaki bir camidir.

Dolayısıyla jandarmanın bu alana müdahale etmesi veya izin vermesi gibi bir durum da hukuki çerçevede mümkün değildir.

Ayrıca, güvenlik zaafiyeti oluşturabilecek herhangi bir durum ya da güvenlik önlemi talebi de taraflarca iletilmemiştir.

Sonuç olarak, ortaya atılan bu iddia kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyondur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."