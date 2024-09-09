Kabine bugün toplanıyor: Erdoğan'ın masasında hangi başlıklar var?

Kabine toplantısında Orta Vadeli Program kapsamında yeni adımlar, TSK'nin Irak ve Suriye'deki operasyonları ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alınacak. Ayrıca, Türk asıllı Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail güçleri tarafından öldürülmesi de gündemde olacak. İşte Erdoğan'ın masasındaki başlıklar...

Kabine bugün toplanıyor: Erdoğan'ın masasında hangi başlıklar var?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 13:15

Kabine, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Saray'da toplanıyor. 

Toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Ekonomi başlığında, orta vadeli program değerlendirilecek. Dış politikada öncelikli gündem ise İsrail'in Gazze'deki katliamı olacak.

EKONOMİDE OVP MASADA 

Saray'daki toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında ekonomideki 3 yıllık hedefler değerlendirilecek.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası görüşülecek. Ayrıca, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

KABİNE'NİN DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ GAZZE

Dış politikada, Gazze başta olmak üzere orta doğudaki gelişmeler ele alınacak.

İsrail'in 11 aydır devam eden katliamının durdurulması için ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum değerlendirilecek.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda devam eden çalışmalar gözden geçirilecek.

TSK VE MİT'İN OPERASYONLARI ELE ALINACAK

Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek.

Türk silahlı Kuvvetleri'nin yanısıra, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine yönelik operasyonları ele alınacak.


Etiketler: #Cumhurbaşkanlığı Kabinesi #Kabine #Kabine Toplantısı

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