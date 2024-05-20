Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

AKP'li Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Beştepe'deki toplantıda 9'uncu Yargı Paketi taslağı, eğitimcilere yönelik şiddette cezaların artırılması ile ilgili çalışmaların yanı sıra ekonomideki son gelişmeler ele alınacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 09:22
Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, geçirdikleri helikopter kazasında hayatlarını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yeni gelişmeyle ilgili programının değişip değişmeyeceği henüz bilinmiyor.

GÜNDEM EKONOMİ

TRT'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısında öncelikli gündem, ekonomideki son durum olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuçları görüşülecek. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

9'UNCU YARGI PAKETİ

Toplantıda, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.

Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi çalışmaları da gündemde olacak.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların sona ermesi, ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar ele alınacak.


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