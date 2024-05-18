İsrail'de aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ile Savaş Kabinesi üyesi Eisenkot arasında tartışma çıktı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot arasında Gazze'ye yönelik saldırılar konusunda tartışma çıktığı belirtildi.

AA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 09:55
İsrail'de aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ile Savaş Kabinesi üyesi Eisenkot arasında tartışma çıktı
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İsrail'in Walla haber sitesinde yer alan habere göre, dün yapılan Güvenlik Kabinesi toplantısında Eisenkot, Gazze'ye karşı yürütülen saldırılarda hükümeti "stratejik karar almamakla" suçladı.

Hükümetin gerekli adımları atması konusunda öneriler sunan Eisenkot'un sözlerini kesen Ben-Gvir ise "Sizi yeterince dinledik General" dedi.

Ben-Gvir'e "Sözlerimi kesmeyi bırak" şeklinde tepki gösteren Eisenkot da "Terliklerini çıkar" ifadesiyle Tevrat'tan alıntı yaparak Ben-Gvir'e "sınırlarını aşmaması" uyarısında bulundu.

Toplantı sırasında, Eisenkot'un zorunlu askerlik hizmetine alınmayan Ben-Gvir'e "asker kaçağı" diyerek yumruk savurduğu da aktarıldı.

GALLANT İLE NETANYAHU DA GAZZE KONUSUNDA KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 15 Mayıs'ta Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, uzun zamandır Gazze'de Hamas'a alternatif bir yönetim bulma yönünde çalışmanın gerekli olduğunu söylediklerini ancak herhangi bir karşılık alamadıklarını belirtmişti.

Gallant, "Ordunun planı tartışmaya açılmadı, daha da kötüsü yerine hiçbir alternatif getirilmedi. Gazze'de askeri-sivil bir rejim, İsrail için kötü ve tehlikeli bir alternatiftir" demişti.

Gazze'de askeri bir yönetimin kurulmasını kabul etmeyeceğini belirten Gallant, Netanyahu'ya, konuya ilişkin bir karar vermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil-askeri bir rejimin olmayacağını ilan etmesi ve Hamas'a alternatif bir yönetimi teşvik etmesi çağrısında bulunmuştu.

Başbakan Netanyahu ise X sosyal medya platformundan paylaştığı videoda Gallant'ın eleştirilerine, "Hamas var olduğu sürece başka hiçbir aktör Gazze'yi yönetemeyecek, kesinlikle Filistin yönetimi değil" ifadeleriyle cevap vermişti.

Hamas yenilene kadar "ertesi gün" tartışmalarının "anlamsız" olduğunu savunan Netanyahu, "Hamas'ın Gazze'yi askeri olarak idare etmediği netleşene kadar hiçbir aktör kendi güvenliği korkusuyla Gazze'nin sivil yönetimini tek başına kabul etmeye hazır olmayacak" iddiasında bulunmuştu.


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