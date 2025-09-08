Kabine bugün toplanıyor: İşte masadaki konular...

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün (8 Eylül 2025) AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında saat 16.00’da Beştepe’de yapılacak.

Kabine’nin ana gündem maddesi, iktidarın “terörsüz Türkiye” adıyla başlattığı süre. olacak. Bunun yanında dış politika, Gazze krizi, enflasyonla mücadele ve Erdoğan’ın uluslararası temasları da toplantının gündeminde bulunuyor.

SÜREÇ MASADA

TBMM bünyesinde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar masaya yatırılacak. Komisyonun 11 ve 12 Eylül tarihlerinde yapacağı toplantılara ilişkin değerlendirmeler de Kabine’de ele alınacak.

SURİYE VE BÖLGESEL GELİŞMELER

Dış politika başlığında, özellikle Suriye’deki son durum görüşülecek. YPG’nin henüz silah bırakmaması ve sınır hattında zaman zaman artan gerilim, Kabine’nin en kritik tartışma konuları arasında yer alacak. Türkiye’nin bölgesel güvenlik stratejileri, yeni adımlar ve olası diplomatik girişimler değerlendirilecek.

GAZZE KRİZİ VE İSRAİL’İN PLANI

İsrail’in Gazze’ye yönelik işgal planı da Kabine’nin gündeminde olacak. Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması, iki devletli çözüm sürecinin desteklenmesi ve kalıcı ateşkes için uluslararası girişimler görüşülecek. Ayrıca ABD’nin, BM Genel Kurulu öncesi Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi de kritik başlıklar arasında yer alacak.

ERDOĞAN’IN ÇİN ZİYARETİ VE BM TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta gerçekleştirdiği Çin ziyaretine ilişkin detayları Kabine üyeleriyle paylaşacak. Ayrıca BM Genel Kurulu için New York’a yapacağı ziyarette yürütülecek diplomatik temaslar da toplantıda değerlendirilecek. Erdoğan’ın ABD’de gerçekleştireceği görüşmelere ilişkin hazırlıklar masaya yatırılacak.

EKONOMİK KRİZ

Kabine’nin diğer önemli başlığı ise ekonomi olacak. Enflasyonla mücadelede atılan adımlar, piyasaların mevcut durumu ve alınacak ek önlemler detaylı biçimde görüşülecek. Vatandaşın alım gücünü artırmaya yönelik politikalar da gündemin öne çıkan konuları arasında olacak.