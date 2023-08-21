Yayınlanma: 21.08.2023 - 09:42

Güncelleme: 21.08.2023 - 09:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bügün gerçekleşecek olan Kabinenin gündemi yoğun olacak. Son olarak 7 Ağustos'ta yapılan bu toplantıda neler konuşulacak merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısında ne konuşulacak? İşte kritik toplantının konuları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, yeni Kabine toplantısı 21 Ağustos Pazartesi günü düzenlenecek. Saati konusunda herhangi bir açıklama yapılmasa da saat 16:00 sıralarında toplantısının başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısında masadaki konular şöyle: Milyonlarca memurun mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçleri ile Birleşmiş Milletler güçlerinin adadaki gerginliği, gençlere vergisiz telefon ve ekonominin 3 yıllık yol haritası toplantının gündeminde olacak.

7 AĞUSTOS'TA DÜZENLENE KABİNE TOPLANTISINDA NE KONUŞULDU?

7 Ağustos günü düzenlenen Kabine toplantısında 2023 fındık fiyatlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir." sözlerini kullanmıştı.