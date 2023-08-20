Yayınlanma: 20.08.2023 - 18:01

Güncelleme: 20.08.2023 - 18:01

AKP'nin gençlerle ilgili olan seçim vaatlerinden biri vergisiz telefon ve bilgisayar satışıydı. Seçimin ardından net bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim vaatlerinin zamanla uygulamaya geçeceğini açıklamıştı. 20 Ağustos tarihinde yapılan kabine toplantısının ardından açıklamalar yapıldı. Peki, öğrencilere vergisiz telefon yürürlüğe girdi mi, şartları neler? Vergisiz telefon ve bilgisayarı kimler alabilir, hangilerinde geçerli?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON İÇİN ŞARTLAR NELER?

Öğrencilere verilecek olan vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için şu ana kadar paylaşılan şartlara göre; öğrencinin önlisans ve lisans düzeyinde aktif eğitim görmesi, sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan ürünlerde geçerli olması ve belirtilen bir fiyat aralığında yer alan telefon ve bilgisayarda geçerli olması bekleniyor.

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYARI KİMLER ALABİLİR?

Açıklamalara göre açıköğretimde okuyan veya yüksek lisans yapan öğrenciler vergi muafiyetinden faydalanamayacak. Sadece bir yükseköğretim kurumunda yer alan önlisans ve lisans öğrencileri faydalanabilecek.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TEKNOLOJİK CİHAZLAR HANGİLERİ İÇİN GEÇERLİ?

Öğrencilere verilecek olan vergisiz telefon ve bilgisayar için şu ana kadar yapılan açıklamalara göre sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan ürünlerde ve belirtilen fiyat aralığında yer alan telefon ve bilgisayarda geçerli olması bekleniyor.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ile ilgili yapılan açıklamalarda ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı son açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergisiz telefon, bedava internet ve gençlik bankası ile ilgili konularda çalışmalarda bulunduğunu söyledi. Seçim vaatlerinde gençlerle ilgili konularda verilen sözlerin tutulacağının altını çizdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, "ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençlere ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor" dedi.

GENÇLERE ÜCRETSİZ İNTERNET YÜRÜRLÜĞE GİRECEK Mİ?

Yapılan kabine toplantısında gençlere verilecek olan ücretsiz 10 GB internet konusu da yer aldı. Bu konuyla ilgili net bir açıklama vergisiz telefon ve bilgisayar gibi henüz net değil.