Kabine toplantısı sona erdi
Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
Mevcut Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, son kez toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 16.30da başladı. Bakanların, bakanlıklardaki projelerde son duruma ilişkin sunum yaptığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kabine üyelerine teşekkür ettiği belirtildi. Toplantının ardından açıklama yapılmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözler asgari ücret zammında: 'Alt sınır belirlendi'
- Siz kime saldırdığınızı biliyor musunuz?
- Selahattin Demirtaş siyaseti neden bıraktı?
- Gerçekler
- Alman Sol Partisi'nden Türkiye için 'vize' açıklaması
- Selvi'nin siyasi yasak iddiasına İBB'den jet yanıt
- Altaylı: Bahçeli böyle bir lafı boş yere etmez
- AKP'li yetkililer açıkladı: Yeni kabinede sürpriz isim!
- Seçim sonrasını beklemiş: Yandaş yazardan seri itiraflar
- Dolar fırladı, gram altında tarihi zirve görüldü