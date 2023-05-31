2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 19:26
Kabine toplantısı sona erdi
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Mevcut Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, son kez toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 16.30da başladı. Bakanların, bakanlıklardaki projelerde son duruma ilişkin sunum yaptığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kabine üyelerine teşekkür ettiği belirtildi. Toplantının ardından açıklama yapılmadı.


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