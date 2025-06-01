Kabine yarın toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?

Kabine yarın Saray’da toplanacak.
Toplantıya AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlık edecek.
Kabine toplantısının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye
süreci oluşturacak. Erdoğan geçen günlerde sürece ilişkin önemli mesajlar
vermişti.
Bu çerçevede, terör örgütü PKK'nin kendini fesih ve
sonrasında silah bırakma kararının sahaya nasıl yansıdığına ilişkin bölgeden
gelen raporların kabineye sunulması bekleniyor.
DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER
Dış politika da kabine toplantısının önemli başlıkları
arasında yer alıyor.
Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin devam ettirdiği
diplomasi trafiğinin kapsamlı şekilde toplantıda ele alınması bekleniyor.
İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları da kabinede ele
alınacak.
Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirler de
kabinenin gündem başlıkları arasında olacak.