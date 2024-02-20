'Kaçak sigara' iddiası... Mersin'deki iddiaların ardından Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı

Son dakika haberi... Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kardeşi Nezir Aslan'ın bir kaçakçılık operasyonunda gözaltına alındığına yönelik haberin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:09
'Kaçak sigara' iddiası... Mersin'deki iddiaların ardından Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
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Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındığını bildirdi.

Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

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"Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın gözaltına alındığına yönelik haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Konu ile ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere 18 Şubat 2024 tarihinde Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır."

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü gazetesinde yer alan haberinde, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın, 10 milyon adet kaçak makaronun ele geçirildiği bir operasyonda gözaltına alındığını yazmıştı. 

 


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