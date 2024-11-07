‘Kaçak yapıyla mücadele’ paylaşımları yapan AKP’li isim kaçak oteldeki etkinliğe katıldı

Yayınlanma: 07.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2024 - 04:00

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep Şahinbey’de yapımına 2022’de başlanan bir katlı metruk bir evin üzerine 4 kat çıkılarak yapılan “Grand Savcılı Hotel” inşaatına ruhsatsız olması nedeniyle para cezası kesildi. Eski AKP’li belediye meclis üyesi Murat Kemal Titiz’in sahibi olduğu inşaat için kesilen ceza ise uygulanmadı. Titiz’e açılan dava da vefat etmesi nedeniyle düştü. Titiz’in ölümünün ardından inşaatı, oğlu, aynı zamanda Savcılı Mahalle muhtarı olan Ahmet Titiz’in devam ettirerek tamamladığı iddia edildi.

‘ÇİFTE STANDART’

Deprem bölgesinde yer alan ve artçı depremlerin sürdüğü bölgede binanın durumu ise belirsizliğini koruyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yapılan denetimlerin gösterildiği hasar tespit internet sitesindeki verilere göre, binanın kondisyonu “değerlendirme dışı” görünüyor. Bu kapsamda söz konusu binanın olası bir depremde yıkılıp yıkılmayacağı bilinmiyor.

Ahmet Titiz, aynı zamanda Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı ve Gaziantep Şube Başkanlığı görevini yürütüyor. Söz konusu derneğin Gaziantep şubesi, Grand Savcılı Hotel’in hemen altında bulunuyor. Dernek tarafından düzenlenen bir silah tanıtım toplantısı, Grand Savcılı Hotel’de yapıldı. Yapılan etkinliğe, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından 5 katlı bir binanın yıkım videosunu paylaşarak “Tavrımız net, kaçak yapılara geçit yok demiştik” ifadelerini kullanan AKP’li Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı. Kaçak olduğu belgelerle sabit olan yapıda düzenlenen etkinlikte fotoğraf verdiği ortaya çıkan Tahmazoğlu’nun ziyareti, belediyenin politikalarındaki çelişkiyi gözler önüne serdi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından da sık sık yapılan kaçak yapı yıkım videoları, akıllara “Çifte standart mı uygulanıyor” sorusunu getirdi.