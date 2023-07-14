KA.DER ve kadın milletvekilleri TBMM'de buluştu

Yayınlanma: 14.07.2023 - 18:47

Güncelleme: 14.07.2023 - 18:47

Ziyaretlerde, önümüzdeki yerel seçimlerde kadın belediye meclis üyeleri ve kadın belediye başkanlarının daha fazla temsil edilmesi için başvuruların KA.DER'e yapılmasına ilişkin görüş bildirildi. KA.DER, bu süreçte adaylara destek sağlama ve başvuruların düzenli bir şekilde yönetilmesini sağlama hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.

“FARKLI İDEOLOJİLER, ORTAK ÇÖZÜMLER İÇİN BİR FIRSAT”

KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, TBMM ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, kadınların farklı ideolojilerle birlikte hareket etmelerinin, destek olma ve ortak çözümler üretme açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Karaoğlu, kadın temsiliyetinin güçlenmesi ve liderlik rollerinde daha fazla yer alınması konusunda ortak bir noktaya varıldığını söyledi.

Karaoğlu ayrıca, bu işbirliğiyle politika yapım süreçlerinde kadın temsiliyetinin güçlendiği ve karar mekanizmalarında etkin bir rol oynandığı bir döneme girileceğine inandığını ifade etti.

Karaoğlu, kadınların siyasi arenada daha fazla söz sahibi olmalarını teşvik etmeye devam ederek, eşitlikçi politikaların hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.