Ka.Der'den Siyaset Okulu çağrısı: Başvurular sona eriyor

Yayınlanma: 15.07.2023 - 18:07

Güncelleme: 15.07.2023 - 18:07

Yüz yüze ve hibrit olmak üzere iki farklı şekilde düzenlenecek olan eğitim, 7 bölgede gerçekleştirilecek. 2024 yerel seçimlerine hazırlık niteliği taşıyan program, kadınların siyasi hayatta güçlenmelerini ve liderlik becerilerini geliştirmelerini amaçlıyor. Ayrıca siyasi kurum ve süreçlere tam katılım sağlayan ve liderlik rolü üstlenen kadın sayısını artırmayı hedefliyor.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olacak veya liderlik açısından güçlenmek isteyen deneyimli kadın politikacıları hedefleyen programın katılımcılarının seçiminde ise, 2024 yerel seçimlerinde aday olacak kadınlara öncelik verilecek.

Siyaset Okulu, yüz yüze eğitimle başlayacak ve çevrimiçi seminerler ile mentorluk programlarıyla devam edecek. Katılımcıların programa aktif şekilde katılmaları ve devamlılık göstermeleri bekleniyor. Ayrıca, eğitime katılan ve gerekli bilgi ve becerileri edinen başarılı adaylar için seçim kampanyası eğitimleri düzenlenecek. Eğitim sürecindeki tüm ikramlar, otobüs ve konaklama giderleri KA.DER tarafından karşılanacak.

Ka.Der Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, yarın itibariyle başvuruların sona erdiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz kadınlar yaşadığımız kentin, mahallenin sorunlarını biliyoruz. Kadın dostu kentleri inşa etmek için Ka.Der'in siyaset okullarına başvurun. Eşit bir dünya ve eşit bir gelecek için hep birlikte el ele verelim. Kaderimizi biz yazarız gelecek bizim."