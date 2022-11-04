Kadıköy'de Ata'ya Saygı Zinciri oluşturulacak

04 Kasım 2022 Cuma, 10:41

Kadıköy’de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yılında, binlerce kişi 10 Kasım’da bir araya gelerek 'Ata’ya Saygı Zinciri' oluşturacak.

10 Kasım Perşembe günü, saat 9’u 5 geçe Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş yolunda Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle bir araya gelecek yurttaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk için el ele verecek.

2013 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından düzenlenen Ata’ya Saygı Zinciri’nde yaklaşık 6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturulacak.

Anma törenine denizden kanolar, su jetleri ve tekneler, 9’u 5 geçe sirenlerini çalarak katılacak ve dalgıçlar denizin altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açacak.