Kadıköy'de Çetin Kaya'nın öldürülmesi: "Polisin görevi yargısız yapmak mı?"

02 Aralık 2021 Perşembe, 11:29

İstanbul Kadıköy'de ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden set işçisi Çetin Kaya'nın ölümü Meclis gündemine taşındı.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Çetin Kaya'nın 30 Kasım akşamı saat 22.00 sıralarında Kadıköy Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde polisin dur ihtarına uymadığı iddiası ile polis tarafından öldürüldüğünü belirtti. Ersoy, Çetin Kaya'nın ters kelepçe takıldıktan sonra yakın mesafeden ensesinden vurulduğunu ve öldürüldüğü sırada ise polisin fail olduğu pek çok dosyada olduğu gibi “mobeselerin kayıt almadığını" vurgulayarak, bu olayın üstünün örtülmemesi için takipçi olacaklarını söyledi.

Ersoy, “Polis şiddetinin artması, şiddet uygulayan polislerin değil şiddete uğrayan yurttaşların yargılanması, aracından indirilen silahsız yurttaşa üstelik ters kelepçe takılması sonrasında yakın mesafeden ateş edilmesi kabul edilemez” dedi.

Ersoy, olaya ilişkin hazırladığı soru önergesinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

"1.Çetin Kaya isimli yurttaş, silahsız olarak ters kelepçe ile gözaltına alındıktan sonra, neden yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüştür?

2.Emniyet mensubu polislerin görevi yargısız infaz yapmak mıdır?

3.Olay anında Mobese kayıtları incelenmiş midir? Kayıtların silindiği haberleri hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Hard disklere el konulup emniyet dışında tarafsız bir kurumun incelemesine sunulmuş mudur?

4.Mobese kaydı alınmamış ise sistemi devre dışı tutan memurlar hakkında idari işlem yapılmış mıdır?

5.Polisin fail olduğu dosyaların neredeyse tamamında Mobese ve karakol kamera kayıtlarının olmaması bir tesadüf müdür?"