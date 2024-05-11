Kadıköy’de laik eğitim isyanı

Yayınlanma: 11.05.2024 - 18:04

Güncelleme: 11.05.2024 - 18:10

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlçe Müdürlüğü önündeki eylemde konuştu. Narin, “Gitgide laik ve bilimsel eğitimden uzaklaştırılan toplumun 'Türk İslam Modeli'ne yönelmesi adına yapılan bir toplum mühendisliği ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Narin, şu açıklamalarda bulundu:

"AKP iktidarı tarafından hazırlanan 'Türkiye Yüzyılı Yeni Maarif Modeli' ismiyle yayımlanan yeni müfredarat önümüzdeki eğitim ve öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıfta uygulanmaya başlanacak. Yaklaşık on yıldır hazırlandığı söylenen bu program AKP iktidarının ideolojisini tam olarak hayata geçirilmesinin en önemli basamaklarından biridir.

Müfredat incelendiğinde Atatürk ve Atatürk İlkelerinden, laiklikten bahsedilmediğini, bilimsel içeriğin azaltıldığını, ağırlığın din derslerine verildiğini ve muhafazakâr terminolojiyle bezendiğini görüyoruz. Bu program 'Erdem Değer Eylem' adı altında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerini yok etmeyi hedeflemekte ve vatandaştan çok tebaa yetiştirmeyi, aklı yerine kalbi ile karar veren kamil insanı, milli şahsiyeti yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Pedagojide yeri olmayan ve bir beyin yıkama yöntemi olarak görülen 'telkin' bir öğretim modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Bu müfredat;

Kız çocuklarının ekonomik nedenlerle eğitimden uzaklaşmasına çözüm üretmiyor.

Atanamayan öğretmenlerin sorununa ve öğretmen açığına çözüm üretmiyor.

Beslenme sorunuyla karşı karşıya kalan öğrencilerin açlık sorununa çözüm üretmiyor.

Geçtiğimiz günlerde çalıştığı okulda görevi başında öldürülen öğretmen İbrahim Oktuğan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz.

Şiddete şiddeti yaratan siyasal iklim ve toplumsal şartlar değişmeden çözüm bulunması imkansızdır. Sonuç olarak Cumhuriyet Halk Parisi olarak bizler 'Erdem, Değer Eylem' adı altında tek tip insan yetiştirmeyi amaçlayan bu programın uygulanmasına kesinlikle karşıyız. Bu programda yazıldığı gibi çocuklarımızın ve gençlerimizin aklı selim, kalbi selim, zevki selim kamil ve milli şahsiyetler olarak değil; özgür düşünen, sorgulayan laik bilimsel eğitim unsurlarıyla yetişmiş bireyler olmasını istiyoruz. Bizler gelecek nesillerimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi fikri hür, vicdanı hür irfanı hür nesiller olmasını istiyoruz.”