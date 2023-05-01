Kadın adayın adı var, yüzü yok! Yeniden Refah'tan Cumhuriyet'e açıklama geldi

Yayınlanma: 01.05.2023 - 18:12

Güncelleme: 01.05.2023 - 18:42

Cumhur İttifakı’nın ortağı Yeniden Refah Partisi’nin Düzce’deki seçim aracında milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin’in fotoğrafına yer verilmedi. Erkek adayların fotoğrafının bulunduğu araçta Seçkin’in siyah bir şekilde sadece silüeti yer aldı.

Daha önce de aday tanıtım toplantısında bir erkek milletvekili adayı tarafından kadın adayların oturduğu yerin değiştirilmesi istenmişti. Kadınların yaşam güvenliğini esas alan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi yasasını kaldırmak isteyen Yeniden Refah Partisi'nin söz konusu hamlesi kamuoyunda tartışma konusu oldu.

TOPU FİRMAYA ATTI

Söz konusu iddialara ilişkin Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Cumhuriyet’e konuştu. Altınöz “Söz konusu uygulama ilgili seçim arabasının giydirmesini yapan firmanın hatasından kaynaklanmıştır. Fotoğraf kullanmamak gibi bir durum söz konusu olamaz. Geçmişte Milli Görüş’ün yükselişe geçtiği zamanlarda olduğu gibi bugün de Yeniden Refah Partimizin yükselişini gören karşı odaklar bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışmakta. Tüm teşkilatlarımız ve milletvekili adaylarımız kadınıyla erkeğiyle omuz omuza sahada birlikte çalışmaktadır. Şu anda sahada Yeniden Refah Partisi’nin 50 kadın adayı canla başla partimizi Meclis'e taşımak için canla başla çalışmaktadır. Bu karalama kampanyalarından istedikleri olumsuzlukları elde edemeyecekler. Halkımız bu konuda çok bilinçlidir. Bu tür oyunlara gelmeyecektir. Kim ne derse desin Yeniden Refah Partimiz çok güçlü bir kadro ile mecliste temsil edilecektir” ifadelerini kullandı.