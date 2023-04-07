İYİ Parti'den istifa etmişti: Yavuz Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı ile görüştü

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 14:06

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 14:10

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Başdanışmanı Davut Güloğlu ile buluştu.

"MİLLİ VE VATANSEVER DURUŞU İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Güloğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye dair bir fotoğraf yayımlayarak, şu açıklamayı yaptı:

"Millet ittifakı ve terör sevicilerin son dönemde yaptığı politikalar ve açıklamalarına karşı milli ve vatansever duruşu ile tepki gösteren vekilimiz, dostum Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya geldik. Kendisine gösterdiği bu vatansever ve dik duruşu için tekrar teşekkür ediyorum."

PAYLAŞIMINI SİLİP, YENİ BİR AÇIKLAMA YAPTI!

Davut Güloğlu, kullandığı ifadelerin tepki çekmesi üzerine, söz konusu paylaşımı silerek yeni bir paylaşımda bulundu.

Güloğlu, yeni paylaşımında ise, şunları kaydetti:

"Kıymetli arkadaşlar, Dün akşam bir iftar yemeğinde; vekilimiz ve arkadaşım Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya geldik. Gördüm ki; hemen siyasi bir sebep arayanlar olmuş. Sadece arkadaşımla iftar yaptım. Buna başka bir isim koymak isteyenleri anlayamıyorum. Ayıptır.."