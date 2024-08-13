Kadın cinayeti raporu korkunç gerçeği ortaya koydu

Yayınlanma: 13.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.08.2024 - 04:00

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun verilerine göre, temmuz ayında 28 kadın öldürüldü. Raporda yaş verileri yer alırken katledilen kadınların yaş ortalamasının 35 olduğu belirtildi. Raporda beş yaşındaki kız çocuklarının da öldürüldüğü belirtilirken katledilen kadınlarda en büyük yaşın ise 88 olduğu vurgulandı. İlk yedi ayda ise 249 kadın öldürüldü, kadınların 140’ı ateşli silahlarla katledildi. İlk yedi ayda 148 kadın kendi evinde öldürüldü.

Cumhuriyet’e konuşan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Önleyici politikalardan uzaklaşan bir iktidar var. Kadınlar kimden destek alacağı konusunda yalnız bırakıldı. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmak kadına karşı şiddeti önleme politikasından vazgeçme gibi bir anlaşılmaya neden oldu” diye konuştu.

‘TOPLUMSAL ŞİDDETTE ARTIŞ VAR’

60 yaş üzeri şiddette bir artışı gözlemledikyerini söyleyen Güllü, “88 yaşında kadına karşı şiddeti uygulayabilecek bir anlık potansiyel patlaması var. Türkiye’deki toplumsal şiddette artış var. Toplumsal şiddetin arttığı noktasında başta kadın cinayetlerinin de oradan etkilendiğini görüyoruz. İki gün önce sokağın ortasında ayrıldığı eşini tabancayla katleden vatandaşın korkusuzluğu ortaya çıkıyor. Yasalardaki cezansızlıkla ilgili cesaret var” dedi.