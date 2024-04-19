Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, iki haftada bir bakan ağırlayacak: ‘ÇEDES’i incelemeliyiz’

Yayınlanma: 19.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2024 - 07:15

KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, temmuza kadar yapacakları çalışmalarda iki haftada bir komisyona bir bakan çağırmayı planladıklarını belirterek “Merkez ve taşra teşkilatlarınızda kaç kadın çalışan var? Kaç kadın şube müdürü ve üst kadın yöneticiniz var? Bakanlığınız bünyesinde kaç kreş var ve kapasiteleri personel sayısıyla uyumlu mu? Bakanlığınızın kadın erkek fırsat eşitliğine yönelik stratejik plan ve programı var mı?” gibi 20’ye yakın soru soracaklarını söyledi.

Erdoğan, “Ekim ayında bir bakanımızla denk geldim ve ‘Sizi komisyonda ağırlamak istiyoruz ve bazı sorularımız var’ dedim. ‘Ne gibi sorular?’ dediğinde ‘Mesela kadın yöneticiler’ dedim. ‘Aman aman, beni biraz daha vakitlice alın da ben biraz bu yönetici sayısını artırayım’ demişti” ifadelerini kullandı. Erdoğan, komisyona önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u, sonra da Aile ve içişleri bakanlarını çağırmak istediklerini söyledi.

"ERBAŞ'A DA SORALIM"

Komisyonda söz alan CHP milletvekili Aliye Timisi Ersever de komisyona mutlaka milli eğitim bakanı ve Diyanet İşleri başkanının da çağırılması ve milletvekillerinin sorularını yanıtlaması gerektiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla ortak yürüttüğü “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesini anımsatan Ersever, “Bu projelerin gerçekten incelenmesini istiyoruz. Belki biz incelemeliyiz. Diyanet İşleri Başkalığı durduk yere okullara niye karışıyor” sorusunu yöneltti. Komisyondaki diğer muhalefet milletvekilleri de kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgili bakanlara sormak isteyecekleri sorular olduğunu vurguladı.