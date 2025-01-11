Kadın paylaşımlarına tehdit
Nakıpoğlu: "Faillerin bulunması için etkili bir çaba sarf edilmiyor hak savunucuları için de bu geçerli. Umarım bu şikâyetim de sonuçsuz kalmaz.”
Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) gönu¨llu¨su¨ avukat Selin Nakıpoğlu, sosyal medya u¨zerinden tehdit ve taciz içeren mesajlar aldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Nakıpoğlu, “Erkek şiddetine maruz kalan ve aramızda olmayan kadınlara ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarım, yazdığım köşe yazılarıma dair hakaret ve tehdit. Erkek şiddetine uğrayan kadınların dosyaları hızlıca kapatılıyor. Faillerin bulunması için etkili bir çaba sarf edilmiyor hak savunucuları için de bu geçerli. Umarım bu şikâyetim de sonuçsuz kalmaz” dedi
Etiketler: #Eşitlik için Kadın Platformu #EŞİK #Selin Nakıpoğlu
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