Kadın polis, AKP ilçe binasında maruz kaldığı hakaretlerin ardından intihar etti

01 Ekim 2021 Cuma, 17:20

Mersin’in Mezitli ilçesinde görev yapan polis memuru Nagihan Ekiz, 27 Eylül günü intihar etmişti. Nagihan Ekiz'i intihara götüren olay, iddiaya göre AKP Mezitli İlçe Başkanlığı'nda karşılaştığı hakaretler oldu.

Nagihan Ekiz'in babası, emekli başkomiser Ali Ekiz, olayı sosyal medya hesabından şu ifadelerle anlattı:

"Ben Emekli başkomiserim. Kızım da Mezitli İlçe Emniyet müdürlüğü silah ruhsat şubesinde görevli olduğu gün mezitli AK Parti ilçe başkanlığında görevli polis memuru rahatsızlanır, hastahaneye gider, iki saatliğine benim kızımı yerine gönderirler ve kızım görevde iken dışarıdan partiye bir bayan gelir 'Nerde görevli polis ben usandım polis AZARLAMAKTAN der bunun üzerine kızım da sorar 'hanfendi siz kimsiniz niye bağırıyorsunuz?' der. Bunun üzerine bayan 'sen şimdi kim olduğumu görürsün sicilini ver'. Bağıra bağıra odasına çıkar sonra ilçe başkanını arar artık nasıl bir yalan SÖYLEDİYSE başkan da hemen Mezitli ilçe Emniyet müdürünü arar. 'O kızı hemen sürgüne GÖNDERECEKSİNİZ' der ilçe Emniyet müdürü de. Yardımcısı şube müdürü Serap Karabulut'u arayarak 'böyle bir olay var gereğini yap' der. Bunun üzerine şubede kızıma devamlı mobik uygulayan Serap hanımkızımı zorla Ak parti binasına götürerek sekreter odasında ilçe başkan yardımcısı ve sekreterin önünde aşağılayarak kızıma 'sen sokak kadını gibi sokak kadını ağzıyla konuşuyorsun çabuk sekreterden özür dile' der. Kızım da 'ben suç işlemedim o benden özür dilesin ben de ondan dilerim' der. Üçlü çete kızımı konuşturmazlar kızım özür diler, Daha sonra 'çık dışarı' der kızım şube müdürüne 'müdürüm ben AYYILDIZLI ÜNİFORMA TAŞIYAN ŞEREFLİ bir TÜRK POLİSİYİM' diye karşılık verince ilçe başkan yardımcısı 'bunların başını ezeceksin ki karşılık veremesinler', kızımı kapı dışarı ederler. Bunları kızım hazmedemezdi. Pazar günü evde intihar etti. Müdürden şikayetçi oldum ilgili yerlere yazacağım. Herkese saygılar sunarım. Yalakalar teşkilatı ne hale getirdiler."

BAŞARIR'DAN VALİ'YE: YANINDA OLACAK MISIN?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır konu üzerine Mersin Valisi'ne seslendi. Başarır şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi buradan soruyorum; her gün 3-4 polisimiz intihar ediyor, nerden? Milletvekiliniz polise ‘ş…….’ der, ilçe başkanı sekreteriniz polise hakaret eder. Gencecik, hayatının baharında bu kız. Yazık değil mi? Onun babasına, annesine nasıl hesap vereceksiniz. Kendisine hakaret eden sekreter, ‘Seni sürdüreceğim’ diyen ilçe başkanı şu an koltuklarında oturuyor ancak bugün polisimiz aramızda değil. Buradan Mersin Valisi’ne sesleniyorum: Polisine ‘ş…….’ diyen milletvekilinin yanında oldun. Burada da AKP Mezitli İlçe Başkanı’nın ve sekreterinin yanında olacak mısın?”