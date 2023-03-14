Kadına karşı şiddeti önleyen 6284 sayılı yasa seçim pazarlığına konu edildi: Aklınızdan geçirmeyin

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 04:00

Yeniden Refah Partisi’nin, Cumhur İttifakı’na katılmak için sunduğu maddelerden biri 6284 sayılı yasanın kaldırılması ve LGBTİQ+ derneklerin de kapatılması oldu. Yeniden Refah Partisi ittifaka katılmayı kabul ederken, şartları tepkilere yol açtı. Cumhuriyet, kadın dernekleri ve avukatlarla konuştu.

Avukat Şükran Eroğlu: Algı yaratmalar yüzünden Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi. Şimdi 6284 sayılı kanunu hedef alıyorlar. Kadın cinayetlerinin şiddetin bu kadar arttığı bir ülkede, kadınların tek korunacağı yasa olan 6284’ü kaldırmak demek kadınları öldürün, kadınlara şiddeti de meşru kılın demektir. Devlet eliyle bir yasayı kaldırarak devlet eliyle kadınlara yönelik şiddeti meşru kılıyorsunuz. Bir siyasi partinin tüzüğün ve programına yakışmayan bir öneri. Kazanılmış hakları elimizden alıp bu ülkeyi geriye götüren çağ dışı şeriat hükümlerine doğru yönelten bir anlayışı asla kabul etmiyoruz.”

Avukat Esin İzel Uysal (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu): “6284 ne yazık ki ilk kez hedef gösterilmiyor. AKP iktidarı döneminde imzalanan bir kanun. Seçim arifesinde bir seçim anlaşması ve seçim pazarlığı olarak bunun gündeme gelmesi söz konusu. Haklarımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Eşit ve özgür olduğumuz bir geleceği kurmak için mücadele edeceğiz. Yeniden Refah Partisi’nin AKP’nin aslında bütün demokrasi karşısında olanların özgürlüğün karşısında olanların da sonları çok yakın. Bütün kadın düşmanlarını göndereceğiz”

Avukat Hülya Gülbahar: Bu yasayı sonuna kadar savunacağız. İktidar değişikliğinde yapılacak ilk işlerden birisi İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden tarafı olmak ve şu anda kâğıt üzerinde bir yasa olarak bırakılmış olan 6284’ü en etkili şekilde uygulayacak tedbirlerin alınmasını sağlayacağız. Cinsiyetçi ‘vaatlere’ karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. 6284 sayılı kanunu kaldırmayı aklınızdan bile geçirmeyin.”

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü katıldığı bir programda şunları söyledi: “Neden istiyorlar 6284’ü kaldırmak? Orada bir kadının baş kaldırısı var. Her iki partinin pazarlık payının kadın olmasının gerçekten utanılası bir durum olduğunu anlatmamız lazım. Çıkmaz sokaktalar bu sokağa muhafazakârlık üzerinden ranta çevirmek istiyorlar.”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 6284’ün kaldırılması talebine ilişkin, “61 gün sonra iktidara geldiğimizde baskıcı politikalarınızı sonlandıracağız. Sayılı gününüz kaldı. Yasalara dokunmayın, uygulayın. Kırmızı çizgimiz olan 6284’e dokunmalarına asla izin vermeyiz” dedi. Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi’nin 6284 sayılı Yasa’nın varlığı gerekçe gösterilerek Erdoğan tarafından feshedildiğini anımsattı.