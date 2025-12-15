Kadınlar Karalar için özgürlük istedi

Kadınların ekonomik olarak daha güçlü olmasına yönelik projeler üreten, meslek edinmelerine ve istihdam edilmelerine olanak sağlayan, kadın kooperatiflerinin oluşumuna öncülük yapan Zeydan Karalar’a kadın çalışanlarından anlamlı bir destek geldi.

“Kadınların gücüne güç katan Zeydan başkanımıza özgürlük” pankartı taşıyan ABB çalışanı kadınlar, “Kadınlar burada başkanının yanında” sloganları atarak yürüdü.

Eylem yapan kadınlara, caddeden geçen özel halk otobüsleri ve toplu taşıma minibüsleri de kornalarıyla destek verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi yanındaki Sanatçılar Parkı önünden başlayan yürüyüş, Adalet Nöbeti’nin tutulduğu çadırın önünde son buldu.